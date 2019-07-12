В Эстонии в год крадут электричества на миллионы евро. Потери оплачивают честные потребители

Количество краж электричества, благодаря установке счетчиков удаленного считывания, год от года уменьшается, но по-прежнему в год в Эстонии крадут электричества на почти 3,5 миллиона евро. Кражи оказывают влияние на всех потребителей, из кармана которых оплачиваются потери, пишет Postimees.
Руководитель подразделения измерительного оборудования крупнейшего в Эстонии сетевого предприятия Elektrilevi Прийт Пальтманн объяснил, что в целом потери электричества возникают по двум причинам: технические потери и незаконное потребление. Объемы потерь в общем обороте составляют всего около четырех процентов. Это, по словам Пальтмана, огромный успех, достичь которого во многом удалось благодаря современным счетчикам удаленного считывания и инфосистемам: «Еще десять лет назад доля потерь составляла почти восемь процентов, то есть в два раза больше нынешнего».
Потери электричества влияют на каждого потребителя, поскольку эти суммы учитываются в расходах на содержание сети и цене на услуги. Объемы – сколько у нас незаконного потребления, то есть, грубо говоря, краж за счет других потребителей, можно, по словам Пальтманна, оценить более чем в 75 гигаватт в час: «В денежном измерении это – около 3,5 миллиона евро».
В то же время, количество краж электричества за последние пять лет сократилось почти в два раза, то есть речь идет о примерно 1000 случаях в год.
По словам Пальтманна, обманщики главным образом пользуются двумя способами: или повреждается счетчик, или потребляемое электричество проводится вне счетчика: «Люди тут очень творческие, и о каждом способе можно было бы написать книгу, если бы она не начала распространяться как учебное пособие. Но беспокойство вызывает то, что вывод электричества за пределы счетчика чаще всего сопряжен с большой опасностью, которая ставит жизнь его пользователя под угрозу». Например, Пальтманн рассказал о случае, когда человек вкрутил в кабель шуруп и сделал ответвление от рабочей воздушной линии, поставив под угрозу свою жизнь.
«Подводя итог, можно сказать, что чем дороже решение было сделано для кражи, тем больше это дает возможности для незаконного потребления электричества, но и тем быстрее мы выйдем на след этого деяния», - сказал Пальтманн. А именно, предприятие сосредоточено именно на тех местах, где несоответствие в балансе больше всего: «Но и выход на след мелких краж – это лишь вопрос времени».
Портрет типичного вора, по словам Пальтманна, составить невозможно: «Они представляют все слои общества. Есть богатые, есть те, кто имеет финансовые трудности, есть представители разного уровня жизни, частные лица и руководители фирм, обычные люди и известные общественные деятели – представлен полный спектр. Регионально случаев больше там, где проживает больше народу – таким образом, в целом имеется пропорциональная выборка из всех слоев общества и регионов Эстонии».
Как было сказано, количество краж электричества уменьшилось благодаря технологиям, но, по словам Пальтманна, большую роль сыграли также опыт и знания: «Мы используем на подстанциях технические замеры, которые измеряют всю энергию – это показывает разницу между потребленным и измеренным количеством».
Если у каждого, исходя из своего образа потребления, есть возможность выбрать себе самый льготный пакет, то за незаконно потребленное электричество Elektrilevi выставляет счета задним числом по описанной в постановлении методике, и этот счет во многих случаях может оказаться дороже, чем законно потребленное электричество. В случае повторных краж обращаются в полицию.
«Самые распространенные объяснения в случае обнаружения незаконного потребления даются в стиле, мол, я лично этого не делал. Утверждают, что система была или построена прежним потребителем, или пропавшим супругом, сыном, в некоторых случаях даже ссылаются на электрика, который на данный моменту уже умер – другими словами, ссылаются на кого-то третьего», - рассказал Пальтманн.
Клиентская база принадлежащего Viru Keemia Grupp предприятия VKG Elektrivõrkud находится в Ида-Вирумаа и всего там обслуживают более 31 200 домашних, почти 800 коммерческих клиентов и 830 товариществ. И, по словам руководителя по связям с общественностью VKG Ирины Бойко, время от времени предприятие сталкивается с незаконным потреблением электричества, и происходит это как среди юридических, так и среди частных лиц: «Например, в последние пять лет мы составили 250 актов о незаконном потреблении электроэнергии. Для обнаружения незаконного потребления есть несколько возможностей – на след воров выходят в ходе анализа данных потребления и плановых проверок подключений, а также в ходе строительства сетей».
Самым распространенным способом кражи, по ее словам, являются манипуляции со счетчиком, например, удаление пломбы, воздействие на работу прибора, или прямое повреждение – искажение показаний: «Есть и такие случаи, когда потребляют электричество без договора, или в соединении потребителя с сетью предприятия нет измерительного прибора, или потребление идет в обход счетчика».
Расчеты платы за незаконное потребление регулирует постановление, и самые крупные востребованные VKG суммы достигали тысяч евро. За незаконное потребление, по словам Боенко, кроме штрафа предусмотрен еще целый ряд воздействий: отключение от сети, оплата связанных с незаконным потреблением ущербов и компенсация расходов, а также в определенных ситуациях уголовное наказание.
За кражу электричества можно попасть в тюрьму
За кражу электричества можно назначить разные наказания, начиная со штрафа, и заканчивая реальным тюремным заключением. Например, в марте этого года был осужден человек, который в течение года незаконно потреблял электричество, самовольно подключившись к сети Elektrilevi. Поскольку из-за задолженности электричество в его квартире было отключено, он установил и соединил со щитом через стену квартиры дополнительный провод, и таким образом получил доступ к электросистеме дома. Итого он украл электричества на 1376,97 евро, и его приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Поскольку в 2017 году вора уже наказывали, и он отбывал условное наказание, срок увеличили до одного года и двух месяцев, но заменили его общественно полезным трудом.