В Эстонии в год крадут электричества на миллионы евро. Потери оплачивают честные потребители

Руководитель подразделения измерительного оборудования крупнейшего в Эстонии сетевого предприятия Elektrilevi Прийт Пальтманн объяснил, что в целом потери электричества возникают по двум причинам: технические потери и незаконное потребление. Объемы потерь в общем обороте составляют всего около четырех процентов. Это, по словам Пальтмана, огромный успех, достичь которого во многом удалось благодаря современным счетчикам удаленного считывания и инфосистемам: «Еще десять лет назад доля потерь составляла почти восемь процентов, то есть в два раза больше нынешнего».

Потери электричества влияют на каждого потребителя, поскольку эти суммы учитываются в расходах на содержание сети и цене на услуги. Объемы – сколько у нас незаконного потребления, то есть, грубо говоря, краж за счет других потребителей, можно, по словам Пальтманна, оценить более чем в 75 гигаватт в час: «В денежном измерении это – около 3,5 миллиона евро».

В то же время, количество краж электричества за последние пять лет сократилось почти в два раза, то есть речь идет о примерно 1000 случаях в год.

Один из самых заметных случаев произошел в 2015 году, когда Elektrilevi заметило, что в Таллинне на улице Лай возникли потери электричества. В ходе строительных работ обнаружил у гостиница St. Olav скрытый кабель. Хозяева гостиницы тогда утверждали, что они не крали электричество и речь идет об ошибке. ФОТО: SCANPIX

По словам Пальтманна, обманщики главным образом пользуются двумя способами: или повреждается счетчик, или потребляемое электричество проводится вне счетчика: «Люди тут очень творческие, и о каждом способе можно было бы написать книгу, если бы она не начала распространяться как учебное пособие. Но беспокойство вызывает то, что вывод электричества за пределы счетчика чаще всего сопряжен с большой опасностью, которая ставит жизнь его пользователя под угрозу». Например, Пальтманн рассказал о случае, когда человек вкрутил в кабель шуруп и сделал ответвление от рабочей воздушной линии, поставив под угрозу свою жизнь.

«Подводя итог, можно сказать, что чем дороже решение было сделано для кражи, тем больше это дает возможности для незаконного потребления электричества, но и тем быстрее мы выйдем на след этого деяния», - сказал Пальтманн. А именно, предприятие сосредоточено именно на тех местах, где несоответствие в балансе больше всего: «Но и выход на след мелких краж – это лишь вопрос времени».

Портрет типичного вора, по словам Пальтманна, составить невозможно: «Они представляют все слои общества. Есть богатые, есть те, кто имеет финансовые трудности, есть представители разного уровня жизни, частные лица и руководители фирм, обычные люди и известные общественные деятели – представлен полный спектр. Регионально случаев больше там, где проживает больше народу – таким образом, в целом имеется пропорциональная выборка из всех слоев общества и регионов Эстонии».

Как было сказано, количество краж электричества уменьшилось благодаря технологиям, но, по словам Пальтманна, большую роль сыграли также опыт и знания: «Мы используем на подстанциях технические замеры, которые измеряют всю энергию – это показывает разницу между потребленным и измеренным количеством».