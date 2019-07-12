Исследование: в Таллинне и Харьюмаа нехватка рабочей силы

Согласно международному исследованию планов по найму рабочей силы, оптимизм в отношении найма рабочей силы на предприятиях по сравнению с прошлым годом снижается. Более оптимистичные планы делаются в Азии, в Европе же чувствуется влияние охлаждения экономики.
В рамках квартального исследования ManpowerGroup было опрошено более 59 000 работодателей из 44 стран мира. Из ближайших к Эстонии стран наибольшим оптимизмом отличаются Швеция и Норвегия, где нанимать новых работников в этом квартале планируют семь процентов предприятий. На представляющих жителям Эстонии трудовой интерес рынках – в Финляндии и Великобритании – нанимать работников планируют четыре процента предприятий.
«Как и в Европе в целом, на эстонском рынке царят противоречия, – пояснил исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Время бурного экономического роста начинает заканчиваться, и мы можем говорить о структурной безработице на фоне царящей на рынке нехватки рабочей силы».
В Таллинне и Харьюмаа по-прежнему предприятия имеют проблемы с поиском сотрудников, которых негде взять, а в Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии сложно найти работу, соответствующую квалификации.
«Работодатели должны искать новые решения для организации удаленной работы или транспорта для сотрудников. Для наемных работников по прежнему ключевым словом остается переобучение, поскольку часть прежних видов работы навсегда уходит в прошлое», – добавил Калдра.
В рамках исследования были опрошены работодатели из 44 стран. По сравнению с тем же кварталом прошлого года в 26 государствах оптимизм в отношении найма снизился, в 12 – вырос и в шести – не изменился. Наибольшим оптимизмом в отношении найма новой рабочей силы сейчас отличаются Хорватия, Япония, Тайвань и Новая-Зеландия. Наиболее пессимистичными остаются Венгрия, Испания, Италия и Аргентина.