Исследование: в Таллинне и Харьюмаа нехватка рабочей силы

В рамках квартального исследования ManpowerGroup было опрошено более 59 000 работодателей из 44 стран мира. Из ближайших к Эстонии стран наибольшим оптимизмом отличаются Швеция и Норвегия, где нанимать новых работников в этом квартале планируют семь процентов предприятий. На представляющих жителям Эстонии трудовой интерес рынках – в Финляндии и Великобритании – нанимать работников планируют четыре процента предприятий.

«Как и в Европе в целом, на эстонском рынке царят противоречия, – пояснил исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Время бурного экономического роста начинает заканчиваться, и мы можем говорить о структурной безработице на фоне царящей на рынке нехватки рабочей силы».

В Таллинне и Харьюмаа по-прежнему предприятия имеют проблемы с поиском сотрудников, которых негде взять, а в Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии сложно найти работу, соответствующую квалификации.

«Работодатели должны искать новые решения для организации удаленной работы или транспорта для сотрудников. Для наемных работников по прежнему ключевым словом остается переобучение, поскольку часть прежних видов работы навсегда уходит в прошлое», – добавил Калдра.