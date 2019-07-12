Пт, 12.07.2019
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В Эстонии усиливают проверку продавцов свежих фруктов, овощей и ягод

Фрукты.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Ветеринарно-пищевой департамент обращает повышенное внимание на сезонные фрукты, овощи и ягоды, так как в последнее время стали возникать подозрения, что под видом эстонских продуктов продают импортные.

По словам руководителя продуктового отдела Ветеринарно-пищевого департамента Кайри Рамъялг, больше проверок проводят среди продавцов свежих овощей и фруктов, передает Rus.ERR.

«Наша цель - обеспечить, чтобы к продаваемым за прилавками свежим продуктам была предоставлена достоверная информация», - пояснила Рамъялг, добавив, что, например, должна быть информация о том, из какой страны привезен товар.

Проверки будут проводить в сотрудничестве с другими учреждениями по всей Эстонии. При покупке свежих фруктов, овощей или ягод потребителям следует смотреть, чтобы в торговой точке была предоставлена информация о стране, где был выращен товар, в случае отсутствия информации у потребителя есть право спросить об этом.

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