В Эстонии усиливают проверку продавцов свежих фруктов, овощей и ягод

«Наша цель - обеспечить, чтобы к продаваемым за прилавками свежим продуктам была предоставлена достоверная информация», - пояснила Рамъялг, добавив, что, например, должна быть информация о том, из какой страны привезен товар.

Проверки будут проводить в сотрудничестве с другими учреждениями по всей Эстонии. При покупке свежих фруктов, овощей или ягод потребителям следует смотреть, чтобы в торговой точке была предоставлена информация о стране, где был выращен товар, в случае отсутствия информации у потребителя есть право спросить об этом.