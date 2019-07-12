Пт, 12.07.2019
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Пересмотрены сроки появления человечества на Земле

Череп. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Международная группа ученых пришла к выводу, что череп возрастом 210 тысяч лет является самым древним свидетельством существования человека современного типа за пределами Африки. Это отодвигает время миграции первых Homo sapiens в Евразию на 150 тысяч лет, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Как пишет Lenta.ru, исследователи обнаружили останки в греческой пещере в 1970-х годах. Тогда кости (два черепа) были ошибочно идентифицированы как неандертальские. Однако результаты нового анализа продемонстрировали, что неандертальцу принадлежал только один из черепов (Apidima 2), возраст которого достигает 170 тысяч лет. Apidima 1 был черепом «человека разумного» и оказался старше Apidima 2 на 40 тысяч лет.

Считается, что гоминини — триба семейства гоминиды, в которую входят Homo sapiens и неандертальцы, — появились в Африке более шести миллионов лет назад. В течение последних двух миллионов лет они совершили несколько миграций в Евразию. Около 35-45 тысяч лет назад люди современного типа полностью сменили неандертальцев спустя тысячи лет сосуществования. Новое открытие предполагает, что Homo sapiens совершили несколько попыток переселения, некоторые из которых оказались неудачными.

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