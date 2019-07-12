Трамп: криптовалюта - это не деньги!

«Я не фанат биткойна и других криптовалют, которые не являются деньгами и ценность которых очень волатильна и ни на чем не основана. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим нелегальным действиям», — написал американский лидер, слова которого приводит портал banki.ru.

Трамп высказался и о решении компании Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra. По его мнению, такое платежное средство также будет иметь «низкую стабильность и надежность». Он указал, что «если Facebook и другие компании хотят стать банком», они должны пройти соответствующие процедуры и подчиняться законам о банковской деятельности «так же, как и другие банки — и национальные, и международные».

«У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, стабильная и надежная. Несомненно, она — господствующая валюта во всем мире, и она всегда такой останется. И называется она — американский доллар», — заключил президент.