Переход Гризманна в "Барселону" превратился в "Санта-Барбару"

Хотя испанское издание Mundo Deportivo и сообщило, что каталонцы перевели необходимые 120 миллионов евро на счета "Атлетико", но практически сразу новость в самой "Барселоне" опровергли, заявив, что в клубе и ранее не планировали отправлять сумму целиком, а желали оплатить трансфер Гризманна по частям. Однако вечером издание L’Equipe заявило, что "Барса" все-таки заплатит всю сумму целиком, но подобные переводы требуют улаживания бюрократических формальностей. По данным СМИ, трансфер француза будет совершен через юроста утболиста, так как сам Гризманн несколько дней назад уведомил "матрасников" о том, что самостоятельно выкупит свой трансфер за оговеренную в контракте сумму, которая и составляет 120 миллионов евро.