Переход Гризманна в "Барселону" превратился в "Санта-Барбару"

Сага о переходе Антуана Гризмана из "Атлетико" в "Барселону" никак не хочет заканчиваться - теперь уже никто точно не знает, когда перейдет и перейдет ли в "Барсу" французкий футболист.
Хотя испанское издание Mundo Deportivo и сообщило, что каталонцы перевели необходимые 120 миллионов евро на счета "Атлетико", но практически сразу новость в самой "Барселоне" опровергли, заявив, что в клубе и ранее не планировали отправлять сумму целиком, а желали оплатить трансфер Гризманна по частям. Однако вечером издание L’Equipe заявило, что "Барса" все-таки заплатит всю сумму целиком, но подобные переводы требуют улаживания бюрократических формальностей. По данным СМИ, трансфер француза будет совершен через юроста утболиста, так как сам Гризманн несколько дней назад уведомил "матрасников" о том, что самостоятельно выкупит свой трансфер за оговеренную в контракте сумму, которая и составляет 120 миллионов евро.
Дата презентации Гризманна на «Камп Ноу» остается под вопросом и зависит от того, когда Ла Лига официально подтвердит трансфер.
Ранее сообщалось, что Гризманн подпишет с «Барселоной» 5-летний контракт и заработает 105 миллионов евро.