Названа возможная причина неприятного запаха на набережной в Пирита. Однако решение не найдено

Ни одного решения по избавлению от неприятного запаха на таллиннском побережье в Пирита до сих пор не найдено. Периодически возникающий запах пытались уменьшить, очищая прибрежную часть от водорослей, но, например, в этом году, их не убрать из-за высокого уровня воды, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.