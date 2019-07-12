Названа возможная причина неприятного запаха на набережной в Пирита. Однако решение не найдено

Ни одного решения по избавлению от неприятного запаха на таллиннском побережье в Пирита до сих пор не найдено. Периодически возникающий запах пытались уменьшить, очищая прибрежную часть от водорослей, но, например, в этом году, их не убрать из-за высокого уровня воды, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.
Согласно нескольким исследованиям института морских систем Таллиннского технического университета, причина неприятного запаха в Пирита - нанесенные на берег застоявшиеся водоросли.
"Содержание фосфора и азота в Балтийском море способствует разрастанию водорослей. В результате большое количество нанесенных на берег водорослей приводит к возникновению сильного запаха", - сказал руководитель отдела морской среды Департамента окружающей среды Рене Рейснер.