Пт, 12.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Названа возможная причина неприятного запаха на набережной в Пирита. Однако решение не найдено

Названа возможная причина неприятного запаха на набережной в Пирита. Однако решение не найдено

Пляж Пирита.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ни одного решения по избавлению от неприятного запаха на таллиннском побережье в Пирита до сих пор не найдено. Периодически возникающий запах пытались уменьшить, очищая прибрежную часть от водорослей, но, например, в этом году, их не убрать из-за высокого уровня воды, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.

Согласно нескольким исследованиям института морских систем Таллиннского технического университета, причина неприятного запаха в Пирита - нанесенные на берег застоявшиеся водоросли.

"Содержание фосфора и азота в Балтийском море способствует разрастанию водорослей. В результате большое количество нанесенных на берег водорослей приводит к возникновению сильного запаха", - сказал руководитель отдела морской среды Департамента окружающей среды Рене Рейснер.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ