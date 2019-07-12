Украинский фермер: вырастить ягоды и овощи без почвы и солнца - это возможно и выгодно!

Почва. Наряду с прочими факторами такими как уровень осадков, почва диктует, где и что человек сможет вырастить. Активное использование почв приводит к их постепенному истощению и загрязнению пестицидами. Низкий же уровень осадков может привести к высоким затратам на воду, что делает конечный продукт фермера неконкурентоспособным.

Солнце. Солнце непостоянно. Фермеры всегда планировали свои операции, отталкиваясь от возможностей солнца. В те периоды, когда солнца мало, агродеятельность, как правило, не велась. А когда не мог выращивать местный фермер, внутренний рынок наполнялся импортным дорогим продуктом. Конечный потребитель получал в разные времена года продукт разного качества и по разной цене. Стандартизация Генри Форда обходила сельское хозяйство стороной именно из-за солнца. Но как стандартизировать переменчивость природы? Ответ может лежать в замене компонентов, которые не поддаются власти человека, на более «управляемые» альтернативы

Мы воспринимаем аксиомы как данность. Но что если все эти аксиомы можно пересмотреть? Один из первых больших шагов в этом направлении был связан с космической отраслью. После того как человек начал осваивать просторы космоса, перед нами стал вопрос: как нам выращивать продукты питания в среде, отличной от земной? НАСА провело первые эксперименты по выращиванию растений под искусственным освещением.

Побочным продуктом любого источника света является тепло. Лампы того времени генерировали много тепла. Освещаемый объект должен был находиться достаточно далеко от источника света, чтоб не «задохнуться в Сахаре». А чем дальше объект находится от источника света, тем он менее освещен. Да и энергоэффективность ламп того времени оставляла желать лучшего.

Это был первый шаг к отказу от Солнца. Он был маленьким, но важным. Возможность настоящей революции пришла с LED-диодами, которые дают фору своим прародителям и по нагреву и по энергоэффективности. То есть теперь, мы можем заменить солнце на LED-диоды, практических без побочных негативных явлений. Так рождается новое начальное условие для выращивания продуктов.

Следующая аксиома, которая должна быть разрушена – необходимость почвы. Вы, наверное, слышали о гидропонике. Это способ выращивания растений без почвы, корни погружаются в питательный раствор - воду, обогащенную микро- и макроэлементами. Тут, как и во многих областях науки, есть интересная история сопротивления изменениям. Уильям Фредерик Джерик – один из первых учёных, который занимался этой темой, был вынужден выращивать помидоры гидропонным способом у себя на заднем дворе, так как администрация Калифорнийского университета не очень верила, что это возможно. Итак, по факту мы можем выращивать растения и без почвы. А значит – где угодно. Продукты, выращенные без почвы, не требуют обработки от болезней и насекомых, обитающих в этой самой почве. А значит – выращивать органичнее.