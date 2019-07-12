Освобожденные из тюрьмы будут получать временное жилье в трех регионах Эстонии

«Приоритетом Министерства юстиции является снижение уровня повторного совершаемых преступлений, что является одной из главных тем в проекте основополагающих приципов политики-2030 в области уголовного права. Самый эффективный метод – предложить бывшим заключенным временное жилье вместе с консультациями. Наибольший риск повторно совершить преступление наблюдается в первый год после освобождения, поэтому нужно заниматься этими людьми сразу после освобождения, а не ждать, когда они вновь вернутся за решетку», – говорит руководитель проекта отделения криминальной полиции Станислав Солодов.

Цель Министерства юстиции – увеличить присутствие бывших заключенных на рынке труда, в сферах социальных услуг и образования, а также снизить число рецидивов.

«Например, в 2015-2018 годах услугу по размещению получили 129 освобожденных из тюрьмы. Из них 72% человек оказались на рынке труда после получения жилья. Их показатель повторного совершения преступлений – 35%. Показатель тех, кто не получал услугу по размещению в среднем на 9% больше», – говорит Солодов.

Один из ключей к уменьшению повторно совершаемых преступлений – обучение бывших преступлений законопослушной жизни, что можно делать в местах их временного размещения. «Зачастую у освобожденных из тюрьмы нет ни дома, ни работы, и отсутствует сеть вспомогательных услуг. Это в свою очередь является одним из факторов риска для повторного совершения преступлений, – говорит Солодов. – Недостаточно просто предложить им спальное место, параллельно нужны услуги влияющие на законопослушность, консультации по социальным и долговым вопросам, психологическая помощь и работа».

Договор по поставкам заключен до 30 сентября 2022 года с НКО Lootuse küla, у которого есть 10 мест временного размещения в Лайтсе, и с НКО Samaaria Eesti Misjon, у которого есть 15 аналогичных мест в Хаапсалу и Пярну.