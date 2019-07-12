На шоссе у грузовика загорелся прицеп.

Водитель пытался сам потушить пожар, но безрезультатно. Отреагировавшие на вызов спасатели занимаются тушением пожара, полиция регулирует движение, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

По имеющимся данным, в прицепе была пластиковая и металлическая тара. Причины пожара в настоящий момент не установлены.

Департамент шоссейных дорог сообщил, что в связи с ДТП на 150-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа тем, кто едет со стороны Таллинна, рекомендуется объезд через Пуурмани -Табивере, а тем, кто едет со стороны Тарту, - через Кяревере - Кяркна.