Пт, 12.07.2019
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  • На шоссе у грузовика загорелся прицеп: движение регулирует полиция

На шоссе у грузовика загорелся прицеп: движение регулирует полиция

На шоссе у грузовика загорелся прицеп.

ФОТО: Фото читателя.

Сегодня, 12 июля, около 10:30 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Алтнурга (волость Пуурмани) у грузовика загорелся прицеп.

Водитель пытался сам потушить пожар, но безрезультатно. Отреагировавшие на вызов спасатели занимаются тушением пожара, полиция реагирует движение, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

По имеющимся данным, в прицепе была пластиковая и металлическая тара. Причины пожара в настоящий момент неясны.

Департамент шоссейных дорог сообщил, что в связи с ДТП на 150-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа тем, кто едет со стороны Таллинна, рекомендуется объезд через Пуурмани -Табивере, а тем, кто едет со стороны Тарту, - через Кяревере - Кяркна.

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