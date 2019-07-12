Интересующиеся недвижимостью финны облюбовали прибрежный Таллинн

Бурно развивающиеся в центре Таллинна и не далеко от моря девелоперские проекты становятся настоящим хитом среди жителей Финляндии, желающих инвестировать в эстонскую недвижимость. По словам Тимофея Суконкина, владельца эстонского застройщика Estmak Capital, развивающего жилые и коммерческие площади у Адмиралтейского бассейна, более половины квартир в комплексе жилых зданий, известных как «Дома на променаде», проданы именно финским покупателям.

«Во-первых, финнов привлекает близость порта и Старого города. Во-вторых, свою роль играет и тот факт, что в новом припортовом центре Таллинна строится не так уж много жилья – в основном девелоперы делают упор на коммерческие площади, что превращает здешние квартиры в очень привлекательные инвестиционные объекты», - сказал Суконкин.

Дома на променаде. ФОТО: Estmak Capital

Руководитель отдела жилых площадей бюро недвижимости Uus Maa Кристи Дёмин также подтверждает, что припортовый район – для финнов это первый критерий при выборе объектов для инвестиции в таллиннскую недвижимость. «Для финнов важно, чтобы и порт, и Старый город находились на расстоянии пешей прогулки, также стали популярными квартал Ротерманна, район Каламая и городок Ноблесснера», - прокомментировала Дёмин.

По ее словам, финны покупают квартиры в Таллинне по двум причинам: либо в качестве инвестиции, либо в качестве второго дома. «Предпочтение отдается новым квартирам, но есть и ценители исторической архитектуры, которые любят высокие потолки, оригинальный, уложенный елочкой паркет и так далее. Жилье в деревянных домах привлекает скорее ярых фанатов подобной застройки, а средний финн все же предпочитает каменные дома», - добавила она.

По словам владельца Estmak Capital, новые проекты недвижимости позволяют комбинировать современное качество строительства и инновационные решения, создавая при этом дома, не уступающие грандиозным историческим зданиям. Финские покупатели ждут от недвижимости соответствия современным тенденциям: чистый скандинавский стиль отделки, деревянные материалы и природный камень, дубовый паркет, просторные планировки, потолки до шести метров высотой, террасы и так далее.

Вид на Старый город из окна квартиры в Доме на променаде. ФОТО: Estmak Capital

«При этом финны недолюбливают распространенное в Таллинне газовое отопление, поэтому мы сделали выбор в пользу энергетических свай – таким образом, Дома на променаде стали первыми многоквартирными домами в Эстонии, извлекающими энергию из расположенных на глубине 20 метров свай. Такие решения финский инвестор ценит высоко», - добавил Суконкин.