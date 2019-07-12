Самая странная авария года: одна из пярнуских дорог залита кефиром

Вчера в 16.45 на перекрестке улиц Май и Папинийду в Пярну пролился кефир из нескольких десятков упаковок. По словам очевидца, это была самая странная авария года, передает Pärnu Postimees.
Проезжая часть облита кефиром, по которому уже проехали некоторые автомобили.
Одна пожилая женщина решила собрать уцелевшие упаковки кефира и обнаружила по меньшей мере одну. Кто-то ради безопасности участников движения собрали пластмассовые упаковки на ближайшем островке безопасности.
По чьей вине на дороге оказался кефир, редакции неизвестно.