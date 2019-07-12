Самая странная авария года: одна из пярнуских дорог залита кефиром

Кефир на дороге в жилом районе на улице Май.

Вчера в 16.45 на перекрестке улиц Май и Папинийду в Пярну пролился кефир из нескольких десятков упаковок. По словам очевидца, это была самая странная авария года, передает Pärnu Postimees.