В Пярну произошло кефирное наводнение

Вчера в 16.45 на перекрестке улиц Май и Папинийду в Пярну пролился кефир из нескольких десятков упаковок. По словам очевидца, это была самая странная авария года, передает Pärnu Postimees.
Проезжая часть залита кефиром, по которому уже проехали некоторые автомобили.
Одна пожилая женщина решила собрать уцелевшие упаковки кефира и обнаружила как минимум одну. Кто-то для безопасности участников движения собрал пластмассовые упаковки на ближайшем островке безопасности.
По чьей вине на дороге оказался кефир, редакции неизвестно.