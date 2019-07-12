Город свернул проект Главной улицы Таллинна

Противные стороны проекта главной улицы Таллинна предъявляют друг другу претензии, но быстрых и хороших решений пока в этом споре не видно. Мэр Михаил Кылварт считает, что, прежде всего, нужно заниматься другими проектами инфраструктуры. И, напротив, составители проекта главной улицы убеждены, что, учтя поправки, нужно идти дальше по изначальному плану.

Из анализа, составленного по заказу Таллинна предприятием K-Projekt, выяснились 20 маленьких и крупных проблем. Отдельно приведены две из них, которые являются критическим с точки зрения работы улицы. Это – перекресток площади Виру и остановка общественного транспорта «Пронкси».

Эксперт по движению выигравшего три года назад конкурс проекта Марек Раннала сказал, что, ясное дело, они были бы согласны учесть предложения об улучшении, перечисленные в исследовании K-Projekt: «Ни одно дело не является целостным!»

Из обнародованного в среду анализа движения выяснилось, что нынешний проект препятствует и замедляет поток общественного транспорта. Вместо того чтобы учесть предложения об улучшении, Таллиннская городская управа поставила на нынешнем проекте крест.

Площадь Виру

В случае площади Виру одной из проблем является геометрия перекрестка, которая не допускает бесконфликтного движения общественного транспорта и автомобилей. В анализе указано, что нынешнее движение ограничивает обычное движение, поскольку с Нарвского шоссе невозможно напрямую попасть на Пярнуское шоссе.

Проблема на перекрестке площади Виру. ФОТО: Postimees

Раннала сказал, что он анализ еще не получил, но объяснил, что концепцию вируского круга планировали по аналогии с нынешним перекрестком «Хобуяама». Это означает, что в какой-то момент пешеходы могут со всех сторон пересекать перекресток, когда все остальное автомобильное движение стоит.

«Если в какой-то момент движение останавливается, можно быть уверенным, что никто прямо на тебя не поедет. Наступает тишина, и ты вновь может почувствовать себя человеком», - объяснил он.

Автобусная остановка «Пронкси»

К решению остановки общественного транспорта на улице Пронкси в анализе K-Projekt предъявляется претензия, что едущие в сторону центра города автобусы не помещаются на остановке для многих видов транспорта, и в блокируют таким образом перекресток улицы Йыэ и Нарвского шоссе.

Стоящие друг за другом на остановке "Пронкси" автобусы могут препятствовать движению на пересечении улицы Йыэ и Нарвского шоссе. ФОТО: Eero Vabamägi

Раннала видит простое решение для этой проблемы: «Все это можно скорректировать регулировкой светофоров. Светофор не должен переходит на зеленый раньше, чем предыдущий автобус отъедет от остановки».

Проблема автобусной остановки "Пронкси". ФОТО: Postimees

По словам эксперта по движению, одним из решений может быть реформа графика общественного транспорта, его нужно сделать рассеянным, как это недавно сделали в Тарту. Тогда возникало бы меньше таких ситуаций, когда на остановке оказывается сразу несколько автобусов.