Город свернул проект Главной улицы Таллинна

По словам эксперта по движению проекта Главной улицы столицы, ни одно исследование не может ставить перед собой цель - исключить дальнейшее продвижение проекта в случае выявления недостатков, пишет Postimees.
Противные стороны проекта главной улицы Таллинна предъявляют друг другу претензии, но быстрых и хороших решений пока в этом споре не видно. Мэр Михаил Кылварт считает, что, прежде всего, нужно заниматься другими проектами инфраструктуры. И, напротив, составители проекта главной улицы убеждены, что, учтя поправки, нужно идти дальше по изначальному плану.
Из анализа, составленного по заказу Таллинна предприятием K-Projekt, выяснились 20 маленьких и крупных проблем. Отдельно приведены две из них, которые являются критическим с точки зрения работы улицы. Это – перекресток площади Виру и остановка общественного транспорта «Пронкси».
Эксперт по движению выигравшего три года назад конкурс проекта Марек Раннала сказал, что, ясное дело, они были бы согласны учесть предложения об улучшении, перечисленные в исследовании K-Projekt: «Ни одно дело не является целостным!»
Из обнародованного в среду анализа движения выяснилось, что нынешний проект препятствует и замедляет поток общественного транспорта. Вместо того чтобы учесть предложения об улучшении, Таллиннская городская управа поставила на нынешнем проекте крест.
Площадь Виру
В случае площади Виру одной из проблем является геометрия перекрестка, которая не допускает бесконфликтного движения общественного транспорта и автомобилей. В анализе указано, что нынешнее движение ограничивает обычное движение, поскольку с Нарвского шоссе невозможно напрямую попасть на Пярнуское шоссе.
Раннала сказал, что он анализ еще не получил, но объяснил, что концепцию вируского круга планировали по аналогии с нынешним перекрестком «Хобуяама». Это означает, что в какой-то момент пешеходы могут со всех сторон пересекать перекресток, когда все остальное автомобильное движение стоит.
«Если в какой-то момент движение останавливается, можно быть уверенным, что никто прямо на тебя не поедет. Наступает тишина, и ты вновь может почувствовать себя человеком», - объяснил он.
Автобусная остановка «Пронкси»
К решению остановки общественного транспорта на улице Пронкси в анализе K-Projekt предъявляется претензия, что едущие в сторону центра города автобусы не помещаются на остановке для многих видов транспорта, и в блокируют таким образом перекресток улицы Йыэ и Нарвского шоссе.
Раннала видит простое решение для этой проблемы: «Все это можно скорректировать регулировкой светофоров. Светофор не должен переходит на зеленый раньше, чем предыдущий автобус отъедет от остановки».
По словам эксперта по движению, одним из решений может быть реформа графика общественного транспорта, его нужно сделать рассеянным, как это недавно сделали в Тарту. Тогда возникало бы меньше таких ситуаций, когда на остановке оказывается сразу несколько автобусов.
Выдержка из исследования, проведенного K-projekt
«В результате исследования были выявлены 20 проблем различной степени серьезности, две из которых являются критическими в плане действенности улицы (для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта и автомобилей). /…/
Если применить эскизный проект «Главной улицы Таллинна», улица сможет обслужить около 25% сегодняшнего движения. Движение общественного транспорта значительно замедлится на отрезке между площадью Виру и улицей Хобуяама, а также в районе остановки «Пронкси». Пересечение дорог пешеходами местами очень длинное, а альтернативные решения были бы опаснее. /…/
И хотя выявленные проблемы серьезны, для них можно найти технические решения для движения, и значительно улучшить условия для всех участников движения. В широком плане проект Главной улицы согласуется с общей планировкой Таллинна, целью которой является снижение нагрузки на центр города. Также проект согласуется с одобренной Таллиннской велосипедной стратегией, цель которой – увеличить долю велосипедов в отдаленной перспективе».
Темп замедлится
В проведенном анализе указано, что движение общественного транспорта замедлится, и в случае применения эскизного проекта получится обслужить лишь около 25 процентов нынешнего движения.
По словам бывшего главного архитектора Таллинна Эндрика Мянда, у проекта и нет цели - обслужить движение в том же объеме, что сейчас. Он сказал, что пробки в городе – это обычное явление, и их невозможно избежать.
Мянд заверил, что пробки невозможно ликвидировать строительством новых и более широких дорог, поскольку тогда на машинах станет перемещаться удобнее и использование дорог только увеличится. Единственным решением является, если люди для перемещения на разных расстояниях будут пользоваться разными видами транспорта. Это означает, что короткие расстояния преодолеваются пешком, на велосипедах и на общественном транспорте, а длинные – на машинах: «Предпочтение имеет организация более удобного движения для пешеходов».
Новое моделирование
В прошлом году год хотел сделать моделирование движения в масштабах всего проекта. Чиновники предложили эту работу команде проекта главной улицы, но они отказались.
Раннала заверил, что они посоветовали не тратить время на это, поскольку моделирование требует очень много времени. Деньги Европейского союза нужно использовать до 2023 года, причем, самое позднее в 2021 году нужно начать строительство. Город остался верен себе и доверил исследование фирме K-Projekt.
Три необходимых проекта
Единой с Раннала точки зрения придерживается и Мянд, что сделанные в анализе K-Projekt предложения справедливые и их можно реализовать. Ему непонятно, почему мэрия столь критически отнеслась к этому.
По словам бывшего главного архитектора Таллинна, нужно подумать, как проходящий сквозь город транзитный поток направить в другом направлении, но это не означает, что сначала нужно заниматься другими проектами. А мэр Михаил Кылварт сказал, что именно это и нужно сделать: построить трамвайное соединение с портом, реализовать проекты туннеля Эстония и удлинения проспекта Рявала.
Postimees Кылварт объяснил, что городское движение целостное и одна часть влияет на работу другой, и, конечно, это должен понимать и бывший главный архитектор Эндрик Мянд. Городской голова отметил, что поскольку главная дорога имеет меньшую пропускную способность, нужно перенаправить движение, хорошей возможностью для чего станет обновленный проспект Рявала. Четкого времени начала нового проекта главной улицы он пока назвать не может, но предварительно сослался на 2023 год.
Эксперт махнул рукой на главную улицу
Марек Раннала сказал, что сейчас он закончил заниматься таллиннскими делами, и работает в Тарту. Он сказал, что прежний мэр Таави Аас разбирался в делах и слушал. Теперь дела ведутся иначе. Гуляя по тротуару на Нарвском шоссе, Ранная заметил, что там не помещаются даже идущие рядом три человека: «Это хороший признак пространства, как так можно идти».
Также Раннала сослался на полное отсутствие озеленения: «Эти одинокие куцые деревца можно было бы вообще убрать».
Эксперт по движению проекта Главной улицы припомнил, как к проектированию, в числе прочих, были привлечены предприниматели, работающие у Нарвского шоссе, которые поддержали проект и внесли финансовый вклад в изначальные исследования: «Хорошее городское пространство благоволит предпринимательству. Люди не хотят идти сюда по асфальту, где много шума и нет озеленения».
Мари Ээсмаа