Не только бизнесмены, но и обычные потребители все активнее пользуются облачными услугами, которые позволяют им надежно и удобно хранить "ценное имущество". Важные файлы все реже остаются на домашних жестких дисках. Файлы, письма и изображения, которые остаются в облаке находятся, так сказать, на чужой территории – в дата-центре, на сервере, жестком диске, – задействуя инфраструктуру, расположенную где-то далеко. С обзором услуг знакомит техноблог Digitark.

По данным Google, интерес к облачным хранилищам только за последнее десятилетие вырос в 40 раз. Уже никто не посмотрит на вас с удивлением, когда вы скажете, что храните свои файлы в облаке. Но нередко приходится слышать о том, как кто-то лишился незаконченного видео о путешествии или важных файлов с документами потому, что украли ноутбук. Так быть не должно! Да, кражи случаются, да и уронить ноутбук может каждый, но есть способ эффективно защитить “богатства”, хранящиеся в компьютере, отправив их на хранение в облако. Вот только в какое?