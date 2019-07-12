Эстонский туроператор: угрозы для туристов в Греции нет

Mouzenidis Travel являемся организаторами отдыха на полуострове Халкидики и выполняет полетную программу в город Салоники – регионы, более всего пострадавшие от бури.

По словам руководителя филиала Mouzenidis Travel в Таллинне Максима Резвухина, наводнений в регионе не было, гибель людей стала результатом падения деревьев. «Сейчас ведутся работы по очистке территорий и пляжей от деревьев и поломанных конструкций. Водоснабжение и электроэнергия есть практически во всех регионах полуострова. Отели практически не пострадали», – говорит Резвухин.

По его словам, на данный момент угроз для туристов нет. Экстренный вывоз туристов из региона также не планируется.