Эстонский туроператор: угрозы для туристов в Греции нет

В среду вечером на север Греции обрушилась сильная буря с градом, унесшая жизни шестерых человек, несколько десятков человек пострадали. Безопасно ли ехать на отдых в Грецию, комментирует эстонский туроператор Mouzenidis Travel.
Mouzenidis Travel являемся организаторами отдыха на полуострове Халкидики и выполняет полетную программу в город Салоники – регионы, более всего пострадавшие от бури.
По словам руководителя филиала Mouzenidis Travel в Таллинне Максима Резвухина, наводнений в регионе не было, гибель людей стала результатом падения деревьев. «Сейчас ведутся работы по очистке территорий и пляжей от деревьев и поломанных конструкций. Водоснабжение и электроэнергия есть практически во всех регионах полуострова. Отели практически не пострадали», – говорит Резвухин.
По его словам, на данный момент угроз для туристов нет. Экстренный вывоз туристов из региона также не планируется.
В Министерстве иностранных дел Rus.Postimees подтвердили, что опасности для туристов в Греции сейчас нет. Однако путешественникам советуют следить за прогнозом погоды и сообщениями местных властей.