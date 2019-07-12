Галерея: так провожали "Беллинсгаузена" в Кронштадте

По словам зампредседателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, выступившего с речью в кронштадтской марине «Форт Константина», мы являемся свидетелями исторического момента. «Никогда ранее в истории эстонского мореходства в путь не отправлялась экспедиция такого масштаба. Эстония – маленькое и гордое государство, но мы хорошо знаем, насколько важно международное сотрудничество», - сказал Михкельсон.

«Русское географическое общество и мэрия Кронштадта могли бы принять нас формально, но мероприятия в Петербурге и Кронштадте, посвященные нашим проводам, были основательно подготовлены, сопровождались интересными докладами, были сердечными и запоминающимися», - сказал глава экспедиции Тийт Пруули.

Пруули напомнил, что шестеро из семнадцати учредителей Русского географического общества были балтийскими немцами, что проводит между нами сильную связь. Выступавший на заседании общества глава Эстонского морского музея Урмас Дресен подчеркнул: «Мы должны признать ту работу по составлению первых приличных атласов Балтийского моря и строительству маяков, которая была проделана, и тех эстонских моряков, которые в течение столетий бороздили моря на русских и советских судах».

Следующие остановки участники антарктической экспедиции сделают в Финляндии, Эстонии, Литве, российском Калининграде, Польше и Германии.

12 июля в 13-16 часов судно можно будет увидеть в Силламяэ в зоне портового хранилища отходов, праздничное настроение обеспечат местные барабанщики.

13 июля яхта ошвартуется в хельсинкской марине. В 12-14 часов судно посетят финские исследователи Антарктики, после чего его сможет посмотреть остальная публика.

14 июля в 12-20.00 судно в рамках Дней моря остановится в Летной гавани Таллинна. Интересующиеся могут осмотреть судно и задать свои вопросы об экспедиции.

17 июля судно проводит в море из эстонских вод президент Керсти Кальюлайд, которая в 8.30 выступит на открытом собрании капитанов. Яхту будет сопровождать флотилия Регаты мухуского пролива.

19 июля экспедиция посетит Морской музей в Клайпеде, после чего прибудет в Калининград.

20 июля в Калининграде в Музее Мирового океана будет открыта фотовыставка антарктических исследователей Энна Каупа, Сергея Воробьева и Вольфа-Дитера Хермихена.

22-24.07 парусник сделает остановку в Гданьске, где команда посетит в Морском музее выставку, посвященную морскому мусору.

27 июля в 12-16 часов в ратуше Киля состоится открытый форум, посвященный балтийско-немецким первооткрывателям.