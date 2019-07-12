Фото: жители многоэтажного дома самовольно огородили газон тонкой проволокой, создав опасную ситуацию

«Жители дома по адресу Ыйсмяэ-теэ, 78 решили самовольно соорудить ограждение. Естественно, ни проекта, ни разрешения у них нет, да и быть не может, так как это ограждение элементарно опасно. Насколько оно заметно, можете оценить по фотографиям.

ФОТО: Фото читателя.

Ограждения не разглядеть даже днем, а в темноте его вообще не видно, что создает опасность для людей со слабым зрением, бегущего человека, ребенка или подвыпившего прохожего – и такие у нас есть, чего греха таить… А если эту проволоку не заметит велосипедист, травма в этом случае обеспечена.

ФОТО: Фото читателя.

Хочу через вашу редакцию обратиться в соответствующие органы по городскому планированию, чтобы этот злополучный забор убрали. Хотят делать ограждение, пускай делают, но так, как это разрешается и согласно проекту. А в данном случае это - самострой, представляющий опасность для здоровья людей», - пишет читатель.

Мы обратились с запросом в управу Хааберсти. Редакции ответила советник по связям с общественностью Эллина Раннасте:

«Так как это ограждение установлено на территории, принадлежащей квартирному товариществу, представитель районной управы связался с квартирным товариществом и попросил убрать данное ограждение. Представитель товарищества обещал просьбу выполнить».