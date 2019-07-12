Фото: жители многоэтажного дома самовольно огородили газон тонкой проволокой, создав опасную ситуацию

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию письмо и несколько фотографий, на которых едва просматривается тонкая проволока, натянутая на штыри из арматуры. Не иначе растяжка, ведущая к гранате в местах боевых действий.
«Жители дома по адресу Ыйсмяэ-теэ, 78 решили самовольно соорудить ограждение. Естественно, ни проекта, ни разрешения у них нет, да и быть не может, так как это ограждение элементарно опасно. Насколько оно заметно, можете оценить по фотографиям.
Ограждения не разглядеть даже днем, а в темноте его вообще не видно, что создает опасность для людей со слабым зрением, бегущего человека, ребенка или подвыпившего прохожего – и такие у нас есть, чего греха таить… А если эту проволоку не заметит велосипедист, травма в этом случае обеспечена.
Хочу через вашу редакцию обратиться в соответствующие органы по городскому планированию, чтобы этот злополучный забор убрали. Хотят делать ограждение, пускай делают, но так, как это разрешается и согласно проекту. А в данном случае это - самострой, представляющий опасность для здоровья людей», - пишет читатель.
Мы обратились с запросом в управу Хааберсти. Редакции ответила советник по связям с общественностью Эллина Раннасте:
«Так как это ограждение установлено на территории, принадлежащей квартирному товариществу, представитель районной управы связался с квартирным товариществом и попросил убрать данное ограждение. Представитель товарищества обещал просьбу выполнить».
Все бы проблемы решались так просто! Редакции осталось дождаться новых фотографий, на которых уже не будет ни штырей из арматуры, ни опасной растяжки.