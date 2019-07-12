Фото: дорожный музей открывает новую экспозицию старых автомобилей

Kadri Valner usub, et igal masinal on oma hingeelu. ФОТО: Mati Määrits

Omaaegse tankuri ekraanilt hakkab nägema, kuidas on kütuse hind vahepealsetel aastatel tõusnud võrreldes keskmise palgaga. ФОТО: Mati Määrits

Подобными историями он сыплет словно из рога изобилия, стоя посреди музейного автозала. В следующую субботу здесь в значительно расширенном зале открывается постоянная экспозиция "Власть машин", первой частью которой станет выставка "Сто лет автоэпохи".

"Сиерру" привезли из Финляндии

"В довоенное время больше всего продавалось "шевроле" и "фордов"; когда Эстония стала независимой, тоже продавали "форды". Двадцатые годы характеризуют "шевроле", вроде того, что мы получили из Вильяндимаа и на котором время от времени тоже ездили. Владельцы пообещали дать его нам на два года. Поскольку в Эстонии в 90-е не было больше ни одной приличной и на ходу "форд сиерры", которую не нужно было бы реставрировать, мы привезли ее из Финляндии. Посетителям мы разрешаем в ней посидеть", - сказала директор музея Кадри Валнер.

На вопрос, зачем машина должна быть на ходу, если она просто стоит в музее, Валнер ответила: "В общем случае машина, которая не едет, и выглядит неважно.

Каждая машина характеризует одно десятилетие

"Ситроен" рассказывает нам о тридцатых, когда предприимчивые извозчики стали таксистами. Там же есть и телефонный автомат, по которому можно было вызвать такси", - рассказала Валнер.

"Автомобилей "шевроле" до войны было около 10 000, а после войны - примерно 3000, большинство из которых принадлежали представителям власти. Если приблизиться к машине, у нее загораются огни, а внутри сидит старший лейтенант. После войны дорожные управления подчинялись НКВД, и дорожные чиновники были работниками госбезопасности", - отметил Кроон. Манекену сейчас как раз пришивают пуговицы, добавил он.

Возле "победы", принадлежавшей Густаву Эрнесаксу, речь, среди прочего, идет о разрешениях на покупку автомобиля. Можно посмотреть и снятый маэстро любительский фильм. "Это новая грань его таланта, о которой особо не знают", - подтвердила Валнер.

В экспозиции представлена и дача-прицеп, которую построила одна семья в советское время. "Члены клуба "Караван" строили такие дачи-прицепы сами", - говорит куратор выставки.

В автозале можно увидеть бензоколонку времен 90-х, на экране которой демонстрируется, как цены на топливо в те годы росли в сравнении со средней зарплатой. Для простоты цены пересчитаны в евро.

В дорожном музее не пытаются угнаться за современными музеями с их полностью интерактивными экспозициями. "Наличие аудиогида или возможность получить дополнительную информацию при помощи приложения мы сейчас целью не ставили, чтобы люди не не слишком углублялись в клавиши. Мы хотим показать им самобытность, чтобы возникало настоящее ощущение посещения музея", - объясняет Валнер.

В средней части автозала в среду не было еще ни одного экспоната, так что представителям музея, говоря о них, пришлось прибегнуть к помощи фотографий.

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