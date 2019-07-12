Фото: дорожный музей открывает новую экспозицию старых автомобилей

- Каждая машина в музее - уникальный символ эпохи
- Можно увидеть автомобиль Густава Эрнесакса
- Автомобиль "форд сиерра" привезли из Финляндии
В советские времена марка и цвет машины говорили о твоем статусе: у высокого начальства непременно должна была быть черная "Волга", а если ее передавали чиновнику рангом ниже, машину красили в синий. Сейчас она отреставрирована и снова покрашена в синий, рассказал Postimees куратор расположенного в деревне Варбузе волости Канепи Эстонского дорожного музея Пааво Кроон.
Подобными историями он сыплет словно из рога изобилия, стоя посреди музейного автозала. В следующую субботу здесь в значительно расширенном зале открывается постоянная экспозиция "Власть машин", первой частью которой станет выставка "Сто лет автоэпохи".
"Сиерру" привезли из Финляндии
"В довоенное время больше всего продавалось "шевроле" и "фордов"; когда Эстония стала независимой, тоже продавали "форды". Двадцатые годы характеризуют "шевроле", вроде того, что мы получили из Вильяндимаа и на котором время от времени тоже ездили. Владельцы пообещали дать его нам на два года. Поскольку в Эстонии в 90-е не было больше ни одной приличной и на ходу "форд сиерры", которую не нужно было бы реставрировать, мы привезли ее из Финляндии. Посетителям мы разрешаем в ней посидеть", - сказала директор музея Кадри Валнер.
На вопрос, зачем машина должна быть на ходу, если она просто стоит в музее, Валнер ответила: "В общем случае машина, которая не едет, и выглядит неважно.
Каждая машина характеризует одно десятилетие
"Ситроен" рассказывает нам о тридцатых, когда предприимчивые извозчики стали таксистами. Там же есть и телефонный автомат, по которому можно было вызвать такси", - рассказала Валнер.
"Автомобилей "шевроле" до войны было около 10 000, а после войны - примерно 3000, большинство из которых принадлежали представителям власти. Если приблизиться к машине, у нее загораются огни, а внутри сидит старший лейтенант. После войны дорожные управления подчинялись НКВД, и дорожные чиновники были работниками госбезопасности", - отметил Кроон. Манекену сейчас как раз пришивают пуговицы, добавил он.
Возле "победы", принадлежавшей Густаву Эрнесаксу, речь, среди прочего, идет о разрешениях на покупку автомобиля. Можно посмотреть и снятый маэстро любительский фильм. "Это новая грань его таланта, о которой особо не знают", - подтвердила Валнер.
В экспозиции представлена и дача-прицеп, которую построила одна семья в советское время. "Члены клуба "Караван" строили такие дачи-прицепы сами", - говорит куратор выставки.
В автозале можно увидеть бензоколонку времен 90-х, на экране которой демонстрируется, как цены на топливо в те годы росли в сравнении со средней зарплатой. Для простоты цены пересчитаны в евро.
В дорожном музее не пытаются угнаться за современными музеями с их полностью интерактивными экспозициями. "Наличие аудиогида или возможность получить дополнительную информацию при помощи приложения мы сейчас целью не ставили, чтобы люди не не слишком углублялись в клавиши. Мы хотим показать им самобытность, чтобы возникало настоящее ощущение посещения музея", - объясняет Валнер.
В средней части автозала в среду не было еще ни одного экспоната, так что представителям музея, говоря о них, пришлось прибегнуть к помощи фотографий.
Все делается в Таллинне
Все экспонаты делаются в Таллинне, а здесь, в музее только собираются. Валнер и Кроон уверены, что за неделю экспозиция будет полностью готова.
"Уже на следующей неделе здесь можно будет увидеть машину в разрезе и создать дизайн машины себе по душе. Будут объясняться основные правила механики, без которой никуда не деться - и неважно, насколько ты хороший водитель. Своими глазами можно будет убедиться в полезности отражателя. В одном отсеке есть симулятор побочной деятельности: находясь в машине, нужно реагировать на препятствия или отправлять смски по мобильному телефону. За происходящим можно наблюдать при помощи очков виртуальной реальности. На весы можно положить свой мобильный телефон и посмотреть, насколько тяжелым он станет после столкновения со стеной или встречным автомобилем. Можно и самому поездить на автосимуляторе". - говорит Кроон.
Коллекция самых больших машин начинается с автогрейдеров, которые производились в Эстонии до войны, и заканчивается машинами для строительства дорог, построенными в Пайде в 70-е.
Всего в зале выставлено 105 тонн техники. Четыре экспоната оживают: один начинает издавать звук запускаемого двигателя, у второго загораются огни. У самого большого экспоната начинает идти дым из трубы. Все машины находятся в хорошем техническом состоянии: чуть-чуть ремонта - и их можно было бы отправлять на работу.
Валнер сказала, что в ближайшее время в экспозицию планируется добавить шагающий экскаватор, который использовали в Харьюмаа при планировании склонов. "С трейлера он спускался самостоятельно", - говорит Валнер.
Открытие
Новый автозал открывается 20 июля в 12 часов. Гостей ждут три тура под управлением гидов, а также концерты. Посетителей угостят мороженым. Занятий хватит до 16 часов.