Пт, 12.07.2019
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Тысячи футбольных фанатов отметили победу и устроили погром в Париже

Фанаты сборной Алжира по футболу устроили погром в Париже

ФОТО: Bastien LOUVET/SIPA / Bastien LOUVET/SIPA

Фанаты сборной Алжира по футболу устроили погром в Париже после победы их команды в четвертьфинале Кубка африканских наций над Кот-д'Ивуаром, сообщает lenta.ru.

Несколько тысяч человек собрались вечером в четверг, 11 июля, на Елисейских полях, чтобы отпраздновать выход сборной Алжира в полуфинал турнира. Беспорядки начались ближе к полуночи — фанаты начали бить витрины магазинов. Чтобы разогнать толпу, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

В результате правоохранительные органы задержали 43 человека.

Сборные Алжира и Кот-д'Ивуара встречались 11 июля. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти алжирцы оказались точнее — 4:3. В полуфинале Кубка африканских наций команда сыграет с Нигерией. Вторую пару составят Сенегал и победитель противостояния Мадагаскар — Тунис.

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