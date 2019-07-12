Тысячи футбольных фанатов отметили победу и устроили погром в Париже

Несколько тысяч человек собрались вечером в четверг, 11 июля, на Елисейских полях, чтобы отпраздновать выход сборной Алжира в полуфинал турнира. Беспорядки начались ближе к полуночи — фанаты начали бить витрины магазинов. Чтобы разогнать толпу, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.