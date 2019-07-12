Фото: эстонского строителя, державшего в руках электродрель, поразила молния, но он выжил

8 июля в волости Козе работник и член правления фирмы Taastusehituse OÜ Ранно едва успел взять в руки дрель, чтобы просверлить дырку в стене, как раздался оглушительный взрыв – на секунду все озарилось, и наступила темнота.

«В первый момент я не понял, что случилось. Попытался сбежать, но конечности словно парализовало. Я упал со скамейки на пол и помню, как поднял руку, и моя собственная рука несколько раз ударила меня по лицу. Работали только плечевые мышцы, нижние мышцы не работали. Пополз в сторону, не понимая, что происходит», - рассказал он. Через какое-то время он догадался, что его ударило молнией через электродрель, которую он держал в руках.

Скорая помощь прибыла на месте за четверть часа. Поскольку разряд вошел через руки и вышел через ноги, на ногах остались следы электроожогов: «Это выглядело так, будто я ободрал кожу колючкой. На левой ноге остался шрам – ток через сапог заземлился в стул. Ток был настолько сильным, что в моих рабочих сапогах расплавилась подкладка, а носки утратили эластичность».

Уровень адреналина у Ранно был настолько высоким, что он сразу не понял всю серьезность произошедшего и считал, что спокойно доберется до дома. Но ему это тут же запретили и повезли в ЭМО.

Поскольку в больнице нарушение сердечного ритма не обнаружили, а анализы были в порядке, в три ночи его выписали домой. Во время осмотра места происшествия на следующий день выяснилось, что молния ударили в находящуюся на расстоянии в паре метров елку. Поскольку сила тока была очень мощной, то его последствия ощутили на себя все предметы по близости – одним из них оказалась дрель, находившаяся в руках в Ранно.