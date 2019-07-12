Охотники и Агентство окружающей среды всерьез настроены против браконьеров

Руководители Эстонского общества охотников Маргус Пууст и Тынис Кортс вместе с директором Агентства Таймаром Ала на этой неделе обсудили вопросы улучшения сотрудничества, преимущественно в сфере борьбы с браконьерством, сообщает BNS.

На встрече было решено и дальше укреплять сотрудничество в области мониторинга дичи и совместно бороться с незаконной охотой, последовательно работая над поддержанием баланса популяции дичи в Эстонии и уменьшением ущерба, причиненного нарушениями закона.

По словам Пууста, крайне важно, чтобы общество понимало, что не каждый человек с пилой является лесником, и не каждый человек с ружьем - охотник. «Охотник и браконьерство не могут плыть в одной лодке. Охотник является законопослушным и также придерживается хорошим привычкам охоты в Эстонии. Браконьер сознательно нарушает закон и игнорирует нормы», - сказал Пууст. «Браконьерству нет места в нашей организации и не должно быть в обществе. Здесь разным организациям следует держаться спина к спине".

Как заявил Ала, браконьерство является не только злом и нарушением правил, но и предосудительной деятельностью, которая в значительной степени ставит под угрозу как баланс природной среды, так и сохранение всей окружающей среды.

«Агентство окружающей среды выступает за лучшую среду обитания. Мы работаем, основываясь на полученных знаниях и науке, а также полагаемся на факты. Рекомендации, которые мы даем, должны обеспечить баланс между выживанием популяций дичи и ущербом, нанесенным им. Понятно, что возможная незаконная охота на большой площади показывает заметные аномалии в данных, нарушает динамику популяции и напрямую влияет на то, чтобы не ограничивать всю основанную на ценности охотничью деятельность», - сказал Ала.