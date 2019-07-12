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  • Не плагиат: гендиректору полиции снизят оценку за его магистерскую работу

Не плагиат: гендиректору полиции снизят оценку за его магистерскую работу

Tallinn, 08.11.2018 Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. Police and Border Guard Board (PPA) Director General Elmar Vaher. FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA FOTO: Mihkel Maripuu/Eesti Meedia/scanpix

ФОТО: Mihkel Maripuu/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Академическая комиссия Таллиннского университета постановила, что причин аннулировать по оценке магистерскую работу гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера нет, однако работу отправят на переоценку, пишет Postimees.

Из-за обнаруженных ошибок в ссылках на источники комиссия рекомендует снизить оценку магистерской работы Вахера, но при этом, по мнению экспертов, работа все еще заслуживает положительной оценки.

Принимая решение Академическая комиссия исходила из объема ошибок в ссылках на источники, их содержания и важности для достижения целей данной работы, принимая в расчет как внутриуниверситетские, так и внеуниверситетские экспертные анализы.

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