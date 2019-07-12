Финская пресса: сеть Prisma готовит мощный контрудар на эстонском рынке

Финское издание Kauppalehti пишет, что ко всеобщему удивлению концерн SOK, которому принадлежит сеть магазинов Prisma, решил, наконец, начать борьбу за долю рынка Эстонии. До сих пор розничная сеть занимала выжидательную позицию, и теперь у предприятия есть два варианта: увеличить свое присутствие или безвозвратно покинуть Эстонию, сообщает Postimees.
Правление SOK с давних пор выражало неудовлетворенность нынешними позициями Prisma в Эстонии, поскольку сеть потеряла как в объемах продаж, так и в рыночной доле, которая на сегодня упала ниже отметки в 7%. До сих пор ходили спекуляции относительно того, что Prisma в Эстонии сдалась, и припоминался тот факт, что в 2017 году предприятие приняло резкое решение о закрытии бизнеса в Латвии и Литве.
Исполнительный директор акционерного общества Prisma Peremarket Юсси Нуммелин сказал финскому изданию, что в планах - открытие десяти новых супермаркетов в Таллинне, что обойдется примерно в 20 млн евро.
"Prisma до сих пор не была в Эстонии агрессивной, но теперь будет так, - обосновал Нуммелин спад последних лет. - Мы решили, что Эстония для нас - растущий рынок".
Prisma до сих пор не была в Эстонии агрессивной, но теперь будет так
Нуммелин начал руководить розничной сетью в Эстонии в 2017 году. Тогда он говорил, что в планах компании - стать лидерами на местном рынке. Сейчас Нуммелин нацеливается на 10-процентную долю рынка.
"Оттуда уже будем идти дальше. Конечно, мы хотим вырасти настолько, насколько возможно", - сказал он.
Сейчас у Prisma в Эстонии восемь гипермаркетов, из которых пять находятся в Таллинне. Последний открылся пять лет назад, а за это время в Таллинне появилось свыше 100 000 квадратных метров розничных площадей.
"Конкуренция в Эстонии и особенно в Таллинне очень сильна. Я бы не стал спорить, если бы кто-то сравнил это с играми плей-офф", - добавил Нуммелин.