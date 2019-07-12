Финская пресса: сеть Prisma готовит мощный контрудар на эстонском рынке

Правление SOK с давних пор выражало неудовлетворенность нынешними позициями Prisma в Эстонии, поскольку сеть потеряла как в объемах продаж, так и в рыночной доле, которая на сегодня упала ниже отметки в 7%. До сих пор ходили спекуляции относительно того, что Prisma в Эстонии сдалась, и припоминался тот факт, что в 2017 году предприятие приняло резкое решение о закрытии бизнеса в Латвии и Литве.

Исполнительный директор акционерного общества Prisma Peremarket Юсси Нуммелин сказал финскому изданию, что в планах - открытие десяти новых супермаркетов в Таллинне, что обойдется примерно в 20 млн евро.

"Prisma до сих пор не была в Эстонии агрессивной, но теперь будет так, - обосновал Нуммелин спад последних лет. - Мы решили, что Эстония для нас - растущий рынок".

Prisma до сих пор не была в Эстонии агрессивной, но теперь будет так

Нуммелин начал руководить розничной сетью в Эстонии в 2017 году. Тогда он говорил, что в планах компании - стать лидерами на местном рынке. Сейчас Нуммелин нацеливается на 10-процентную долю рынка.

"Оттуда уже будем идти дальше. Конечно, мы хотим вырасти настолько, насколько возможно", - сказал он.

Сейчас у Prisma в Эстонии восемь гипермаркетов, из которых пять находятся в Таллинне. Последний открылся пять лет назад, а за это время в Таллинне появилось свыше 100 000 квадратных метров розничных площадей.