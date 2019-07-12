Сеэдер: в будущем в Эстонии появится единая эстоноязычная система образования

«Я не могу сказать, в каком объеме и где в дальнейшем в Эстонии могло бы быть русскоязычное школьное образование. Но ясно, что в итоге в Эстонии будет единая эстоноязычная система образования, которая будет финансироваться за счет налогоплательщиков. Сохранится ли образование на русском языке, каким образом будут работать частные школы и в каком объеме в них сохранится русскоязычное обучение, это предстоит обсудить», - цитирует Хелира-Вальдора Сеэдер портал Rus.ERR.