Сеэдер: в будущем в Эстонии появится единая эстоноязычная система образования

Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер заявил в интервью ERR, что в будущем в Эстонии возникнет единая эстоноязычная система образования.
«Я не могу сказать, в каком объеме и где в дальнейшем в Эстонии могло бы быть русскоязычное школьное образование. Но ясно, что в итоге в Эстонии будет единая эстоноязычная система образования, которая будет финансироваться за счет налогоплательщиков. Сохранится ли образование на русском языке, каким образом будут работать частные школы и в каком объеме в них сохранится русскоязычное обучение, это предстоит обсудить», - цитирует Хелира-Вальдора Сеэдер портал Rus.ERR.
«Но финансируемая налогоплательщиками единая эстоноязычная система образования является одной из целей нынешнего правительства, это написано в коалиционном договоре. Мы движемся в этом направлении», - отметил политик, добавив, что дата перехода на полное эстоноязычное образование в коалиционном договоре не обозначена и на раз-два-три этого не произойдет.