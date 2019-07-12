Ралли Эстонии соберет сливки мирового автоспорта

Сегодня в Южной Эстонии стартовало самое главное событие лета - Shell Helix Rally Estonia, соревнование, которое в дальнейшем может стать полноценным этапом главного чемпионата мира по ралли.
Пока же 15 спецучастков по дорогам Эстонии рассматриваются больше как шоу и подготовка к стартующему в начале августа Ралли Финляндии. Но из основной группы гонщиков чемпионата мира в Эстонию помимо Оття Тянака приехали Эфлайн Эванс и Теэму Сунинен из команды "Форд", также пилоты "Ситроена" и "Хёндай" Эсапекка Лаппи и Андреас Миккельсен.
В пятницу Ралли Эстонии стартовало с тестовых и квалификационных заездов. Вечером будет проведен официальный старт мероприятия, а основные заезды начнутся в субботу. В воскресенье любителей Ралли ждет также и городской спецучасток - раллийные машины проведут заезд по улицам Тарту.
планирует три пямых включения с Ралли Эстония: в субботу будут показаны третий и седьмой спецучастки, а в воскресенье - заключительный спецучасток в Тарту. Более полное освещение главного события автоспорта Эстонии проведет портал Postimees.