Ралли Эстонии соберет сливки мирового автоспорта

Пока же 15 спецучастков по дорогам Эстонии рассматриваются больше как шоу и подготовка к стартующему в начале августа Ралли Финляндии. Но из основной группы гонщиков чемпионата мира в Эстонию помимо Оття Тянака приехали Эфлайн Эванс и Теэму Сунинен из команды "Форд", также пилоты "Ситроена" и "Хёндай" Эсапекка Лаппи и Андреас Миккельсен.

В пятницу Ралли Эстонии стартовало с тестовых и квалификационных заездов. Вечером будет проведен официальный старт мероприятия, а основные заезды начнутся в субботу. В воскресенье любителей Ралли ждет также и городской спецучасток - раллийные машины проведут заезд по улицам Тарту.