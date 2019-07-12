Прокурор прекратила уголовное производство в отношении бывших руководителей Раквереского комбината

Уголовное производство было прекращено еще в июне бывшим прокурором по особым делам Пыхьяской окружной прокуратуры Мартином Тууликом, который приказал Соорму и Туви выплатить определенную сумму денег в доход государства, сообщает BNS.

Согласно постановлению, Соорм должен заплатить 25 тысяч евро, а Туви – три тысячи евро.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом прокуратура может прекратить уголовное производство, если оно является уголовным преступлением второй степени, и вина подозреваемого невелика, и она исправила или он может возместить ущерб, причиненный преступлением и процессуальными издержками, а также, если в продолжении производства отсутствует общественный интерес.

Прокурор установил, что, поскольку Соорм и Туви ранее не были судимы в уголовном порядке, они могут быть привлечены к ответственности без направления уголовного производства в суд.

Соорм также возместил пострадавшим гражданский иск в размере почти 90 тысяч евро, и стороны достигли компромисса и хотят достичь взаимного юридического урегулирования.

В конце мая концерн мясной промышленности HKScan достиг соглашения с бывшими руководителями в Прибалтике Теэтом Соормом и Мати Туви, и гражданские дела HKScan в Эстонии были прекращены. Стороны достигли взаимовыгодного соглашения по всем трем гражданским делам.