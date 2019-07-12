Мы – первые! В Таллинне отмечен самый резкий рост цен на топливо

Из пятничного сравнения цен Circle K выясняется, что за неделю среди прибалтийских столиц, цены на топливо больше всего поднялись в Таллинне, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
В Таллинне цены на все виды топлива за неделю поднялись на 2,2 цента.
В Риге цены на все виды топлива остались на уровне прошлой недели.
В Вильнюсе цены на бензин поднялись на два цента, а на дизельное топливо – на один цент.
В странах Балтии самое дорогое топливо продается в Таллинне. Цена на 95 бензин по состоянию на полдень пятницы в эстонской столице составляла 1,341 евро, что дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно на 5,7 и 16,6 цента.
Бензин марки 98 miles plus в Таллинне стоил 1,391 евро, что на 5,2 цента дороже, чем в Риге, и на 14,1 цента дороже, чем в Вильнюсе.
Цена на дизельное топливо в эстонской столице составляла 1,311 евро, что превышает цены в Риге и Вильнюсе соответственно на 11,7 и 23,6 цента.
Ценовое сравнение является информативным. Цены на топливо могут различаться в зависимости от заправочной станции.