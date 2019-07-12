Пт, 12.07.2019
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  • За неделю 360 водителей получили штрафы с мобильных камер контроля скорости

За неделю 360 водителей получили штрафы с мобильных камер контроля скорости

Мобильная камера слежения за скоростью.

ФОТО: maanteeamet

С начала июля полиция Эстонии использует мобильные камеры слежения за скоростью, в результате чего к настоящему моменту штрафы были выписаны 360 водителям, пишет rus.err.ee.

В некоторых случаях полиция при установке мобильных камер использует предупреждающие знаки, но согласно данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, прямого обязательства для этого нет.

В пользовании полиции в данный момент находятся восемь мобильных камер измерения скорости. Первая мобильная камера стала работать вблизи Пярну на шоссе Таллинн-Пярну.

"Возможно, работают все восемь камер, возможно, ни одна из них не работает. Мы расставляем эти камеры по мере необходимости", – пояснила Лойго.

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