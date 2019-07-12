За неделю 360 водителей получили штрафы с мобильных камер контроля скорости

С начала июля полиция Эстонии использует мобильные камеры слежения за скоростью, в результате чего к настоящему моменту штрафы были выписаны 360 водителям, пишет rus.err.ee.
В некоторых случаях полиция при установке мобильных камер использует предупреждающие знаки, но согласно данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, прямого обязательства для этого нет.
В пользовании полиции в данный момент находятся восемь мобильных камер измерения скорости. Первая мобильная камера стала работать вблизи Пярну на шоссе Таллинн-Пярну.
"Возможно, работают все восемь камер, возможно, ни одна из них не работает. Мы расставляем эти камеры по мере необходимости", – пояснила Лойго.