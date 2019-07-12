За неделю 360 водителей получили штрафы с мобильных камер контроля скорости

В некоторых случаях полиция при установке мобильных камер использует предупреждающие знаки, но согласно данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, прямого обязательства для этого нет.

В пользовании полиции в данный момент находятся восемь мобильных камер измерения скорости. Первая мобильная камера стала работать вблизи Пярну на шоссе Таллинн-Пярну.