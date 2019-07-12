Прокуратура: смерть шестилетнего мальчика в Хальяла не была насильственной

«И другие доказательства, собранные по этому уголовному делу, не дают оснований для выдвижения подозрений в каких-либо насильственных действиях или халатности по отношению к ребенку. Прокуратура выражает соболезнования близким и заверяет, что в этой трагической ситуации предложит им всестороннюю помощь и поддержку», - добавила Елена Филипова.

Напомним, что во вторник, 9 июля, в многоквартирном доме в поселке Хальяла умер шестилетний мальчик. В дообеденное время мать заметила, что ее шестилетний сын, лежащий в кровати, больше не дышит. По словам соседей, полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия в промежуток с 11:00 по 12:00. Скорая помощь находилась в квартире примерно полчаса, полиция - значительно дольше. Полиция уехала вместе с матерью ребенка и его приемным отцом.