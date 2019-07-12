Luminor предупреждает клиентов о сбое

В связи с проведением технических работ по обслуживанию ИТ-систем интернет-банк, мобильное приложение и другие электронные каналы Luminor не будут работать с 21 часа вечером в субботу 13 июля до 01.30 ночи в воскресенье 14 июля, сообщает банк на своем сайте.
«Обслуживание ИТ-систем не повлияет на работу банкоматов и карточные платежи. Оно затронет интернет-покупки с помощью банковских карточек, в случае которых необходима дополнительная аутентификация в интернет-банке (платежи 3DSecure),- говорится в пояснении банка.
Банк приносит своим клиентам извинения за возможные неудобства.