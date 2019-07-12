В ночь на воскресенье клиенты Luminor столкнутся со сбоем

В связи с проведением технических работ по обслуживанию ИТ-систем интернет-банк, мобильное приложение и другие электронные каналы Luminor не будут работать с 21 часа вечером в субботу 13 июля до 01.30 ночи в воскресенье 14 июля, сообщает банк на своем сайте.