Выход из Кронштадта и первая ночь в море

Эмоциональная лекция президента Академии наук Тармо Соомере о волнах, в ходе которой его горячий бутерброд не раз успел остыть, раскрывала глаза, немного пугала и была чрезвычайно информативной. Теперь мы все знаем, что волну-убийцу теоретически можно создать и у себя дома в ванне. Тийт Вяхи добавил веселых историй времен начала республики и заметил в адрес проходящих мимо танкеров, что они ходят между Силламяэ и Петербургом, как трамваи. И бесконечно душевный Давид Всевиов, который поблагодарил экспедицию за исключительную смелость взять на борт человека, морской опыт которого состоит в пересечении Мухуского пролива на пароме. Глубокий георготсовский баритон Марко Матвере проводил экспедицию в путь морскими песнями.

В первые часы ночи под влиянием прощальных эмоций появилась первая запись:

Моя вахта начинается через четыре часа, сонливо, но засыпать жалко. Поездка началась!

Изначально Кронштадт был необходим для старта по следам Беллинсгаузена, поскольку именно отсюда 200 лет назад началась первая российская антарктическая экспедиция, которой руководил родившийся на Сааремаа Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен. Но дни в Кронштадте оказались чем-то большим, чем формальность.

Многие из нас еще помнят классических российских чиновников: мы безошибочно узнаем их и сегодня. Но здесь мы встретили нечто совсем иное. Содержательность и тепло. Было трогательно чувствовать, насколько наша экспедиция нравится людям.

Какие чудесные моменты! Когда в церкви Кронштадта ты ставишь свечки в память о погибших моряках, а к тебе подходит представиться Алексей Вячеславович Крузенштерн и выясняется, что он прямой потомок ТОГО САМОГО НАШЕГО Крузенштерна, который только сегодня услышал о нашем путешествии и поспешил поприветствовать нас перед стартом. Или россиянка, которая подходит к нам на причале и говорит «mu isamaa on minu arm», а ты отвечаешь «izvinite, što?», потому что это слишком неожиданно и ты не уверен, что расслышал правильно. А на конференции в Русском географическом обществе, созданном в 1845 году, Игорь Сергеевич Смирнов дарит тебе самодельного деревянного поросенка, на котором нарисованы разноцветные сердечки, и кладет в дырочку на его спине два рубля на счастье. Его дедушка - Теодор Аллик из Эстонии, и сам он не однажды бывал в Антарктиде. И еще был поехал, если бы позволяло здоровье.

Мы тщательно придерживаемся старых морских обычаев. В эстонской церкви Яани в Петербурге капитан Индрек позаботился о том, чтобы никто из членов команды не сел на 13-м месте. Торжественное мероприятия началось с ряда стульев, где было два стула под номером 12, а перед нами был ряд с двумя стульями под 13-м номером. Если прибавить к этому телефонный звонок от старого доброго друга, который говорит, что у него сейчас все более спокойно и, если что-то понадобится, он готов помочь всем, чем сможет, то чего еще желать! Разве что хорошенько выспаться перед ночной вахтой!

Сейчас мы находимся на траверсе Кунда, благополучно войдя в эстонские воды, идем под полными парусами и должны достичь Силламяэ около четырех часов.