Тянак неудержим на Ралли Эстонии

Отть Тянак выиграл на южноэстонских дорогах сегодня три спецучастка из трех, тем самым захватив уверенное лидерство на эстонском ралли. Его ближайший конкурент, Андреас Миккельсен на "Хендай" отстает на 21 секунду. Эсапекка Лампи на третьем месте, а вот Эфлайн Эванс, еще один гонщик мировой серии, расположился на пятом месте с отставанием в минуту. Марко Мяртин шестой, Георг Гросс и Рийго Мёлдер занимают после трех спецучастков седьмое место.