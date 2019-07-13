Несмотря на штраф Тянак уверенно лидирует на Ралли Эстонии

Тянак получил штраф в 10 секунд за опоздание на старт седьмого спецучастка, однако даже это не помешало нашему раллисту сохранить комфортное преимущество в полминуты. Семь побед на восьми спецучастках (один из участков выиграл норвежец Андреас Миккельсен) и перед "Хёндай" Миккельсена преимущество Тянака 34 секунды. Третьим в общем зачете, проигрывая Тянаку 42.7 секунды, идет Эсапекка Лаппи на "Ситроене", четвертый - Эфалайн Эванс. Экипажи Марко Мяртина ("Форд") и Райнера Ауса ("Шкода") занимают седьмое и восьмое места.