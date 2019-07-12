Главный Гулливер мирового футбола завершил карьеру

«После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста! Наша прекрасная игра дала мне все.

Я так благодарен всем, кто помог мне попасть туда и оставаться там столь долгое время», – написал Крауч в твиттере.

Профессиональную карьеру англичанин начинал в «Тоттенхэме». Позже выступал за «КПР», «Астон Виллу», «Норвич», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Портсмут», а в 2009-м он вернулся в «Тоттенхэм». Спустя два года перебрался в «Сток Сити», в котором провел восемь с половиной сезонов, а последним его клубом стал «Бернли».

За сборную Англии 38-летний Крауч провел 42 матча и забил 22 мяча.