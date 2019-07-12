Корб: соглашение с прокуратурой означает завершение объемного и сложного процесса

"На практике это означает для Центристской партии определенные расходы и завершение объемного и сложного процесса, из которого партия хотела выйти", – сказал Корб. Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб подтвердил ERR, что соглашение заключено и подписано обеими сторонами.
Госпрокурор Лавли Перлинг сказала ERR, что сумма условного штрафа больше, чем назначенная в порядке оппортунитета Хиллару Тедеру (200 000 евро).
Заключив соглашение, Центристская партия признает себя виновной в приеме скрытых пожертвований.