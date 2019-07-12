Количество пассажиров Nordica за год снизилось на 30 процентов

В связи с реорганизацией маршрутной сети Таллинна авиакомпания сократила свои рейсы на треть. В общей сложности за первые шесть месяцев этого года было обслужено почти 270 тысяч пассажиров. Как сообщила авиакомпания, этот результат оправдал ожидания.

Процент рейсов компании превысил 99, а показатели пунктуальности достаточно высоки - 86 процентов рейсов отправлялись с пятнадцатиминутной задержкой.

По словам начальника отдела коммуникаций Nordica Тоомаса Уйбо, заполняемость рейсов в летний сезон хорошая. «Мы опережаем бюджет по количеству пассажиров, и продажа билетов идет в соответствии с планом».

Авиакомпания объявила в июне, что компания прекратит продажу билетов и полеты по маршрутной сети Таллинна под своим названием с 27 октября этого года, чтобы сосредоточиться на государственных закупках и выполнении других чартерных рейсов.

«Все пассажиры, которые покупают наши билеты, могут быть уверены, что мы будем летать в соответствии с утвержденным расписанием, и никаких изменений в этом отношении не произойдет. Самолеты Nordica будут замечены в Таллинне даже после 26 октября, но тогда Nordic Aviation Group будет предоставлять услуги авиаперевозки другим авиакомпаниям», - добавил Уйбо.