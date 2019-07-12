Покупатели новых квартир в Таллинне вынуждены спать на полу на старых матрасах

Согласно результатам проводимого Pindi Kinnisvara ежемесячного мониторинга новостроек только в Таллинне и Харьюмаа в первой половине нынешнего года было продано 1600 новых квартир.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что если на рынке вторичного жилья часто покупают квартиру хотя бы с частичной меблировкой, то в новых квартирах семьям приходится заниматься обстановкой с нуля, и большое количество сделок сразу же оказывает влияние также и на сроки доставки мебели.

«Даже кровать для спальни и комод приходится ждать 6–8 недель, а сроки предварительных заказов на кухонную мебель вообще растянулись вплоть до полугода, – констатировал он. – Сейчас у продавцов мебели напряженный период, и больше всего выигрывают те, кто может быстро доставить товар на место».