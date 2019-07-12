Покупатели новых квартир в Таллинне вынуждены спать на полу на старых матрасах

Поскольку рынок новых квартир продолжает оставаться достаточно разогретым, сроки доставки даже самой простой мебели растянулись на месяцы, а кухонную мебель приходится заказывать вообще за полгода.
Согласно результатам проводимого Pindi Kinnisvara ежемесячного мониторинга новостроек только в Таллинне и Харьюмаа в первой половине нынешнего года было продано 1600 новых квартир.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что если на рынке вторичного жилья часто покупают квартиру хотя бы с частичной меблировкой, то в новых квартирах семьям приходится заниматься обстановкой с нуля, и большое количество сделок сразу же оказывает влияние также и на сроки доставки мебели.
«Даже кровать для спальни и комод приходится ждать 6–8 недель, а сроки предварительных заказов на кухонную мебель вообще растянулись вплоть до полугода, – констатировал он. – Сейчас у продавцов мебели напряженный период, и больше всего выигрывают те, кто может быстро доставить товар на место».
«Советую всем покупателям новых квартир при первой возможности начать выбирать мебель, поскольку если ждать, когда дом будет готов, то придется какое-то время спать на старых матрасах и жарить яйца на походной плитке», – порекомендовал он.