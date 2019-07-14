Отть Тянак блистательно выиграл Ралли Эстонии

Тянак выиграл 14 из 15 скоростных участков, причем мог выиграть и все 15, но на четвертом участке уступил Андреасу Миккельсену все 0,2 секунды. Итоговое преимущество нашего раллиста над Миккельсеном составило минуту и две секунды, а финишировавший третьим Эсапекка Лаппи проиграл Тянаку почти полторы минуты. Четвертым финишировал Эфлайн Эванс на "Форде". Легенда эстонского ралли Марко Мяртин, пилотировавший также "Форд", остался шестым, Райнер Аус на "Шкоде" занял восьмое место. Россиянин Никита Грязин на "Шкоде Фабиа" стал 11-м.