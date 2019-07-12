Военные США обучают ополченцев из прибалтийских стран для противостояния российской оккупации

Обучение было частью программы Ridge Runner в Западной Виргинии, куда летом отправились войска из Латвии и Польши. Как заявил генерал-майор армии США Джеймс Хойер, Западная Виргиния «является идеальным местом для наших высококвалифицированных спецназовцев», и обучение в этих условиях должно помочь вооруженным силам стран Прибалтики «развить жизненно важные для них навыки, что чрезвычайно важно в эту эпоху геополитической неопределенности».

Подразделения будут реагировать на ранние стадии гибридного конфликта. В их задачи может входить замедление наступающих подразделений страны-агрессора путем разрушения ключевых объектов транспортной инфраструктуры, нападения на вражеские силы в местах блокады и, возможно, использование в качестве передовых наблюдателей за самолетами НАТО, отвечающими на воздушные удары.

Например, польские территориальные силы обороны обычно играют роль, аналогичную роли Национальной гвардии США, поддерживая местные общины и действуя в качестве резервной базы для вооруженных сил. При этом подчеркивается, что операции ополченцев позволят противостоять стратегическим операциям России и возможной аннексии земель вблизи ее границ.

В докладе калифорнийского аналитического центра RAND, опубликованном в апреле 2019 года, содержится призыв к Эстонии, Латвии и Литве, в частности, создать ячейки «сопротивления» ополченцев, способных использовать киберзащиту, беспилотники, мобильную связь и нелетальное оружие большой дальности, а также стрелковое оружие, взрывчатые вещества, противотанковое и зенитное оружие. Идея, предложенная авторами доклада, заключается в том, чтобы организовать оборону каждой страны Прибалтики на четырех уровнях сопротивления.

Особая роль будет отведена подразделениям, состоящим из специальных сил и резервистов, которые могут устраивать засады или освобождать заключенных в соответствии со схемой, изложенной в докладе. Более легко вооруженные подразделения, включающие в себя полицейских или стрелков из числа гражданских, могли бы отвечать за диверсионные операции, в то время как гражданские некомбатанты могли бы помогать разведывательным подразделениям, ухаживать за ранеными и кормить бойцов.

Ополченцев предлагается обеспечить очками ночного видения, портативными компьютерами, камерами и вездеходами в рамках программы, стоимость которой оценивается в 125 миллионов долларов. Отмечается, что возможности тотальной обороны и нетрадиционных военных действий могли бы дополнить существующие усилия стран Прибалтики и НАТО в области традиционной обороны, а действия ополченских ячеек позволили бы выиграть время для мобилизации подкреплений НАТО.

В то же время отмечается недостаточность сил НАТО на восточной границе. Россия держит около 760 танков в непосредственной близости от прибалтийских стран, тогда как страны НАТО вместе держат около 130 танков в одном регионе, и около 90 из них - американские М-1, находящиеся во временной ротации.

В декабре 2017 года отмечалось, что НАТО может столкнуться с трудностями, если Россия вторгнется в страны Прибалтики «решительно и внезапно». Авторы аналогичного доклада RAND выразили сомнения в возможностях США оперативно применить свои военно-воздушные силы в случае такого сценария. Они указывают на наличие в российской армии современных систем противовоздушной обороны.

В 2018 году отмечалось, что европейские страны испытывают серьезные проблемы с боеготовностью. У Греции и Турции большие армии, но они не подготовлены к развертыванию в горячей точке за пределами своего региона. Менее крупные вооруженные силы, в частности бельгийские и румынские, сократили свои сухопутные силы. НАТО призывает их создать новые бригады, но остается под вопросом, будут ли оборонные бюджеты достаточно увеличены, чтобы это осуществить.