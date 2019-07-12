Лукас: почему я повысил голос, выступая на Певческом празднике

«Я следил за обсуждением после Праздника песни и танца, и среди всего этого прекрасного праздника некоторого внимания удостоились и мои обращения к праздновавшим на обеих площадках, особенно на Певческом празднике. Мне нравятся мнения. Со своей стороны теперь, когда прошло некоторое время, скажу несколько слов», - пишет Лукас.

«Я говорил слишком громко? Если звукорежиссер на стадионе «Калев» сказал мне «ты говори, мое дело – отрегулировать усилитель», то на Певческом поле я исходил из той же информации. Поскольку из-за реакции я местами не слышал даже собственного голоса, в нескольких местах я пытался вступить с текстом раньше, чтобы речь не слишком затянулась. Для этого я действительно повышал голос», - добавил Лукас.

Министр добавил: «Во-вторых, образ «Остановите Ласнамяэ» возник действительно на месте, поскольку я был обеспокоен за тех людей, которые на этот раз не попали на Певческое поле, и я знал, что из-за запланированной на холме Ласнамяэ и под ним строительной деятельности в следующий раз для проведения Певческого праздника останется еще меньше места. Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало – такого толкования сегодня в этом образе искать не стоит».

«В-третьих, мы договорились с организаторами, что классической речи не будет, а я лишь выражу свои эмоции и поблагодарю участников. То, что мой патриотический настрой части авторов мнений кажется излишним, - совсем другая тема», - считает Лукас.

Высказывания Лукаса прокомментировал в начале недели мэр Таллинна Михаил Кылварт, который сказал, что ему неизвестно, откуда министр взял сведения о высотных домах на Певческом поле. Кылварт согласился с частью выступления Лукаса относительно ограничения строительства в окрестностях Певческого поля, и добавил, что знал о проекте строительства жилья на месте Пиритаского выставочного центра, однако оно напрямую не влияет на происходящее на Певческом поле.

В то же время Кылварт подверг критике произнесенную Лукасом фразу «Остановите Ласнамяэ». По мнению мэра Таллинна, такое высказывание вызывает у жителей Ласнамяэ вопрос, кому нужно такое противопоставление. «Точно не эстонскому государству и народу», - заметил Кылварт.