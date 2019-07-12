Осторожно, на дачном участке змеи!

Излюбленное место обитания гадюк — территория между лесом и полем или между лесом и болотом. Как раз те самые земли, где часто находятся дачи. Если вам повезло нарваться на гадючью популяцию, не расстраивайтесь: эти змеи чувствительны к фактору беспокойства, поэтому, если они оказались рядом с вашей дачей, то, вероятнее всего, уползут подальше от опасных двуногих соседей. Однако чтобы избежать несчастных случаев, нужно принять меры предосторожности.

Комплекс мер безопасности

Прежде всего наведите порядок: обкашивайте участок, разберите залежи мусора и хлама. Старые доски, листы шифера — все это любимые укрытия змей, где они прячутся от полуденной жары.

Особенное внимание уделите компостной куче. Это излюбленное место для зимовок, куда гадюки могут сползаться десятками. Учитывая, что змеи неплохо лазят даже по шероховатым вертикальным поверхностям, обейте борта компостной кучи гладким и прочным материалом — железным листом или пластиком. Этих мер будет достаточно, поскольку гадюка — змея весьма осторожная и на открытом месте, где ее хорошо видно и негде спрятаться, не живет. Постоянный шум и топот на участке только усилит ее желание поменять место жительства.

Первая помощь при укусах