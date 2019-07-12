Ликвидация участка смерти: на шоссе Таллинн-Нарва начинается масштабное строительство

Руководитель по проектам идаского отделения обслуживания дорог Департамента шоссейных дорог Марко Аава сказал, что сначала будет ограничено движение на 78-81 километрах шоссе Таллинн-Нарва, где до Ааспере на четырехполосном участке будет полностью перекрыто направление в сторону Таллинна и все движение будет перенаправлено на ведущие в Нарву полосы по схеме 1+1.

«На километрах 81-87, то есть участке Ааспере-Хальяла сохранится действующая до этого схема движения 1+1, но сузится дорожный коридор и будет снижена разрешенная скорость», - сказал Аава. На оставшейся рабочей зоне будут закрыты пересекающие шоссе Таллинн-Нарва и ликвидируемые по проекту местные дороги, а также перекресток Ванамыйза. Открытым останется перекресток Ааспере, также будет обеспечен проезд к недвижимости, граничащей с объектом.

В этом месяце начнется строительство виадука Ванамыйза и пешеходного туннеля Саусте, движение вблизи возводимых объектов будет временно перенаправлено по объездным дорогам.

В сентябре изменится организация дорожного движения на 78-81 километрах шоссе, где схема 1+1 будет введена на обновленных полосах, ведущих в сторону Таллинна, а работы начнутся на полосах, ведущих в сторону Нарвы.

На 2020 год также запланирован ряд работ, в том числе строительство двухуровневой транспортной развязки Ааспере, подъездных дорог, шумозащитной стены и ограждений.