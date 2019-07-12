Ликвидация участка смерти: на шоссе Таллинн-Нарва начинается масштабное строительство
С начала июля ведутся подготовительные работы к строительству четырехполосного участка дороги Хальяла-Ааспере. На данный момент уже зашли так далеко, что работы стали постепенно мешать движению, пишет Virumaa Teataja.
Руководитель по проектам идаского отделения обслуживания дорог Департамента шоссейных дорог Марко Аава сказал, что сначала будет ограничено движение на 78-81 километрах шоссе Таллинн-Нарва, где до Ааспере на четырехполосном участке будет полностью перекрыто направление в сторону Таллинна и все движение будет перенаправлено на ведущие в Нарву полосы по схеме 1+1.
«На километрах 81-87, то есть участке Ааспере-Хальяла сохранится действующая до этого схема движения 1+1, но сузится дорожный коридор и будет снижена разрешенная скорость», - сказал Аава. На оставшейся рабочей зоне будут закрыты пересекающие шоссе Таллинн-Нарва и ликвидируемые по проекту местные дороги, а также перекресток Ванамыйза. Открытым останется перекресток Ааспере, также будет обеспечен проезд к недвижимости, граничащей с объектом.
В этом месяце начнется строительство виадука Ванамыйза и пешеходного туннеля Саусте, движение вблизи возводимых объектов будет временно перенаправлено по объездным дорогам.
В сентябре изменится организация дорожного движения на 78-81 километрах шоссе, где схема 1+1 будет введена на обновленных полосах, ведущих в сторону Таллинна, а работы начнутся на полосах, ведущих в сторону Нарвы.
На 2020 год также запланирован ряд работ, в том числе строительство двухуровневой транспортной развязки Ааспере, подъездных дорог, шумозащитной стены и ограждений.
Строительные работы будут проводиться поэтапно. Закончить все работы планируется в октябре 2020 года. Стоимость работ составит 16,1 миллиона евро.