Заместитель руководителя RIA: утечка данных в Olerex – это лишь вершина айсберга

- Как преступники открыли базу данных Olerex?

- Предполагают, что все это было получено роботами, которые сканируют IP-адреса и ищут похожие ошибки или решения. Возникновения проблемы можно было избежать, если бы данные были закриптированы.

- Что именно ищут эти роботы?

- Есть разные модели. Когда-то было обычным, что на сайтах имелся интерфейс «admin». Его находили и смотрели, можно ли как-то в него войти. Чаще всего роботы забрасывают его разными паролями до тех пор, пока в итоге не подойдет нужная комбинация.

Во-вторых, ищут интернет-платформы, в плане которых известно, что там имеется определенный административный рисунок. Известно, что в случае определенных конфигураций этот интерфейс открыто доступен, ищут именно это.

- Если имеется адрес, его можно ввести в браузер в любом компьютере и скачать базу данных?

- Точно так. Пару лет назад у нас был аналогичный пример, когда нашли доступ к мойкам Statoil. Через открытый интернет получили доступ к операционной системе моек.

В любом случае, ищут, у каких предприятий в использовании отвечающая этому рисунку аппликация. Если есть, данные сгребают в кучу и перемещают дальше. На этом фоне в darknet (черная сеть – ред.) ведется черный бизнес, где эти данные и пароли продают.

Большая часть криминальных группировок ищет деньги. Пытаются получить доступ к Paypal или иным платежным средствам, где у вас что-то есть. До сих пор время от времени делают так, что компрометируют данные коммерческих мейлов. Входят под твоим паролем, открывают уже имеющуюся переписку и просят у других предприятий перевести деньги. Прошлым летом одна фирма два-три раза попала в ловушку, и перевела более 300 000 евро на чужой счет.

- Где находится этот 71 IP-адрес, с которого скачивали базу данных?

- Я не могу сейчас комментировать. Не все явно в Эстонии, но часть может быть. Да, нас интересует, кто и почему хотел использовать эти данные.

- Если кто-то в Эстонии это скачал, может ли он ожидать, что кто-то постучит в его дверь?

- Я этого не исключаю.

- Утечка в Olerex уже третья на этой неделе. По чьей виде данные стали открытыми?

- Я предполагают, что в этих случаях речь идет о чьей-то человеческой ошибке. Например, что решение было установлено, а тесты безопасности не сделаны.

По сути, не было протестировано, что они вывели в онлайн, к данным было возможно получить доступ и какие-то конфигурации были не сделаны. У меня возникло ощущение, что в инфо-безопасности на важнейшем месте стоят оказание услуги и удобство для пользователей.

- Каким окажется влияние этих трех утечек?

- Что сделают с данными, увидим в будущем. Очень сложно сказать, что в этих происшествиях преследовали одну или другую цель.

С другой стороны, я считаю, что мы видим лишь крошечную вершину айсберга. В Эстонии очень много предприятий, оказывающих дигитальные услуги – крошечные фирмы, которые ведут дела в интернете. То, как они защищают данные своих клиентов, и какие методы безопасности используют, это – хождение по хрупкому льду.

В конце года RIA выйдет с пожеланиями о том, как они должны работать. В центре может быть совет – купить услугу защиты данных у профессионалов.

- Что теперь делать человеку, который был пользователем услуг?