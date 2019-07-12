«Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю: это - безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые - на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово! - заявил Зеленский. - Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, - навсегда лишить их всех возможностей участвовать в управлении государством».

Как отмечает агентство УНИАН, послы стран «Большой семерки» раскритиковали инициативу Зеленского.

«Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления», - говорится в сообщении в «Твиттере» Группы поддержки Украины странами G7.

Действующий состав Верховной рады не успеет рассмотреть законопроект Зеленского - сегодня проходит последнее пленарное заседание. Формально работы нынешнего созыва завершится 19 июля. Выборы в Верховную раду Украины состоятся 21 июля.

По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», пропрезидентская партия «Слуга народа» пользуется наибольшей поддержкой избирателей - ее готовы поддержать 47% из тех, кто определился со своим выбором.