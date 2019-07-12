Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который распространяет действие люстрации на лиц, занимавших высшие государственные посты с февраля 2014 года по май 2019. Под действие закона может попасть бывший президент Петр Порошенко.
Законопроект, внесенный в Раду Зеленским, предполагает запрет для определенных людей на работу в органах государственной власти сроком от пяти до 10 лет. Действующий закон о люстрации распространяется на чиновников, занимавших высшие посты в годы президентства Виктора Януковича (2010-2014).
«На сегодняшний день вопрос люстрации в Украине - это не только вопрос восстановления общественного доверия к государственной власти, но и вопрос государственной безопасности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Зеленский в частности предлагает распространить люстрацию на президента, председателя Верховной рады и его заместителей, депутатов, премьер-министров и их заместителей, министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав кабинета министров.
Кроме этого, действие закона предлагается распространить на генпрокурора, руководителей Службы безопасности Украины, Нацбанка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества и Госкомитета телевидения и радиовещания. Также люстрация может грозить секретарю Совета национальной безопасности и обороны, руководителю администрации президента, начальнику генштаба и другим представителям высшего руководства страны.