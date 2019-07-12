Несколько месяцев без зарплаты: работники инновационного предприятия рассказывают, почему им пришлось уволиться

“Есть люди, которые продолжают работать и надеяться, что им все-таки выплатят деньги, - добавляет Михаил. - Они не хотят, чтобы их проблемы озвучивали, чтобы где-то звучали их имя и фамилия. Я знаю человека, которому должны более 16 тысяч евро”.

“Людям обещали, что вот-вот будет какой-то грандиозный заказ, и мы будем “в шоколаде”, - рассказала Наталья.

“То же самое говорилось еще когда я работал, четыре года назад - вот сейчас придет большой-большой заказ, и всё будет хорошо”, - сказал Михаил.

Кроме того, при всех проблемах, многое на Micro-Fix и MP & Partners Engineering сотрудникам нравится. Договоры запрещают работникам разглашать уровень зарплаты, но по информации из нескольких источников, зарплаты на предприятиях Мирослава Пеньковского заметно выше обычных для соответствующих должностей в Нарве. И хотя выплаты задерживают, сотрудники понимают, что найти другую работу с таким же окладом в Нарве им будет очень сложно.

“Там удобный график работы, - рассказала Наталья Саранчёва. - Например, я поступила туда именно из-за графика. У меня двое маленьких детей. Я после работы успевала забрать их из садика”.

Инга Силлат отработала на Micro-Fix меньше других собеседников - всего полгода. Она уволилась 25 мая и до сих пор ждет зарплату почти за два месяца.

“Меня тоже устроил график и местоположение - завод рядом с домом, садик тоже рядом, - рассказала она. - Работали до полчетвертого, это было удобно - успеваешь после работы сделать свои дела, успеть куда-то - ведь в основном учреждения работают до пяти.

Сначала я работала на ОТК, а потом, после обучения меня перевели на должность метролога. Очень интересная была работа, мне очень нравилась! Но потом начались задержки зарплаты - это было для меня критично. У меня ипотечный кредит, и это по мне ударило очень сильно. Я до сих пор “разгребаю” проблемы, мне в это время тяжело пришлось.

В общем, было очень интересно, и я не жалею, что туда попала. Я многому научилась. Но, к сожалению, пришлось уйти”.

Как жить без денег?

На что вообще живут люди, которые месяцами не получают зарплату?

“У работниц, в основном, есть мужчины, - сказала Татьяна. - Муж где-то работает, а жена… получила себе на заколочки и слава Богу. А куда еще идти?”

“Многие вынуждены оформлять себе больничный, - добавляет Наталья. - Если не платят зарплату месяц-два, у людей нет денег. И они идут на больничный, чтобы получить хоть что-то от Больничной кассы. Например, квартплату оплатить”.

“Да просто кушать надо, - добавляет Татьяна. - Я мать-одиночка, у меня нет мужа. Для меня это важно”.

На просьбу прокомментировать ситуацию на его предприятиях в Нарве Мирослав Пеньковски сказал, что в ближайшие дни у него не будет времени, чтобы поговорить с журналистом даже по телефону, поскольку он занят каждый день допоздна.

Если бы не долги

Если зубные импланты и медицинские инструменты, выпускаемые на предприятиях Мирослава Пеньковского - стандартные, то искусственные суставы, части костей и другая продукция выпускается в единственном экземпляре.

“Плечевой сустав делается под конкретного человека”, - рассказал Михаил.

Из титана здесь делают даже части черепов для людей, пострадавших в тяжелых авариях.

“Эти изделия именные, - сказала Инга. - Приходит 3D-модель черепа какого-то человека, и по ней всё делается индивидуально. Это очень тонкая работа”.

В 2014 году городские власти наградили Мирослава Пеньковского за вклад в имидж города. Пан Пеньковски много лет является главным спонсором проводящегося в Нарве международного Шопеновского конкурса юных пианистов.

В том же 2014 году предприятие MP & Partners Engineering получило уже республиканский титул "Лучший инноватор года". Предприятие посещал предыдущий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Бывшие сотрудники в обиде, что на фоне таких успехов отношение к работникам оказалось таким плохим.