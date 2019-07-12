Несколько месяцев без зарплаты: работники инновационного предприятия рассказывают, почему им пришлось уволиться

В редакцию Rus.Postimees обратились несколько нарвитян, которые недавно уволились с предприятий известного в городе предпринимателя Мирослава Пеньковского. Основная причина - многомесячные долги по зарплатам. По словам бывших работников, некоторые сотрудники не получили еще всего, что заработали шесть-восемь месяцев назад.
Проблемы начались еще в 2015-м
На территории бывшего завода “Балтиец” в центре Нарвы действуют сразу пять фирм Мирослава Пеньковского - польского инженера и предпринимателя, гражданина Германии, который открыл в Нарве свое первое производство еще в 1993 году. Наиболее известны компании Micro-Fix и MP & Partners Engineering. Сейчас во всех пяти компаниях работает более 200 человек.
Основной профиль - изделия из титана, прежде всего - медицинские и стоматологические импланты, а также детали для автопрома. Также в Нарве располагается один из крупнейших центров производства скальпелей - в 2015 году в одной из рекламных публикаций MP & Partners Engineering сообщалось, что около 10% всех производимых в мире скальпелей выпускает именно эта компания.
Также Мирославу Пеньковскому принадлежит завод Trinon Titanium в Германии, который производит из титана промышленные изделия, медицинские импланты и инструменты и даже произведения современного искусства. По словам бывших сотрудников, часть уже готовой продукции на этот завод поступает из Нарвы.
С 2015 года у предприятий Пеньковского в Эстонии появились и начали расти долги по налогам. По информации портала Teatmik.ee, к настоящему времени в сумме они превышают уже 3,6 млн евро. В этом же году, по словам бывшего работника Михаила Паншина, начались задержки зарплат сотрудникам.
Михаил, токарь-оператор станков с ЧПУ, отработал на предприятии Мирослава Пеньковского два года, уволился уже четыре года назад.
“Проблемы начались в январе 2015 года. Начались задержки более, чем на две недели. В январе выдали зарплату 20-го, а в феврале - 28-го, кажется. На общем собрании господин Пеньковски передал через руководителя Гаяне Ларюшину, что это всё временно, скоро всё устаканится. Моя супруга тогда осталась без работы, и я ее устроил на производство скальпелей. Она отработала месяца два, и никаких задержек не было. На третий месяц начались задержки, у нас обоих они стали уже регулярными, и мы приняли решение увольняться. Тогда, в 2015 году расчет нам выплатили в течение примерно двух недель.
Затем, через год, в 2016 году я хотел устроиться туда обратно - потому что слышал, что всё устаканилось, появились деньги, появились заказы. Я пришел к начальнику производства, и тот мне откровенно сказал: выплаты будут производиться таким образом - если я отработал с первого по 30-е мая, то деньги я получу только 30-го июня, но получу только часть денег. Полную зарплату я увижу только в 20-х числах августа - это за май! Конечно, меня это не устроило, и я не захотел там работать”.
По словам Михаила, его бывшие коллеги - опытные операторы станков с ЧПУ, без которых производство просто встанет, смогли получить долги по зарплате, только угрожая увольнением.
За задержку зарплаты положена компенсация
Татьяна Зубанова работала на участке упаковки четыре года. Она уволилась 28 июня, работодатель должен ей зарплату за три месяца, а также компенсацию за увольнение.
Как указывает посвященный трудовым отношениям информационный сайт Tööelu.ee, статья 91 Закона о трудовом договоре предусматривает для работника возможность отказа от трудового договора при существенных задержках зарплаты. В качестве санкции установлено обязательство работодателя выплатить работнику при таком увольнении компенсацию в размере трех зарплат.
Многим работникам, увольняющимся по этой статье, в расчетном листе компенсацию указали, но реально не выплатили, а Татьяне - даже не указали. Сейчас она собирает документы, чтобы обратиться к юристу, поскольку самостоятельно договориться с бухгалтерией не удалось.
“В принципе, в моей работе меня всё устраивало, - рассказала она. - Меня не устраивали только задержки зарплаты. На тот момент, когда я работала, и отношение начальства было хорошее. Я не ожидала вообще, что столкнусь с такой проблемой в бухгалтерии - они со мной даже не разговаривают, бросают трубку. А когда я пришла к ним, они мне даже дверь не открыли! Сказали, что никого нет”.
Татьяна пока не нашла себе другую работу:
“Мне пока ничего не найти. На биржу я встала. Когда еще работала там, я заходила, смотрела вакансии”.
Татьяну при этом очень удивило, что среди вакансий в Кассе по безработице были и вакансии Micro-Fix. Получается, что на предприятие, где месяцами задерживают зарплату, безработный может попасть по направлению Кассы по безработице.
В настоящий момент вакансий от этой фирмы в Кассе по безработице нет. Но по объявлению на портале magazin.seti.ee сейчас ищут уборщиц на это предприятие. Интересно, что название фирмы в объявлении не указано, но контактный телефон совпадает с телефоном специалиста по кадрам Micro-Fix.
По словам недавно уволившихся сотрудниц, на предприятиях Мирослава Пеньковского большая текучка кадров, при этом руководители запрещают работникам рассказывать новеньким о задержках зарплаты.
Наталья Саранчёва уволилась 26 июня, отработав один год и три месяца. Теперь через Комиссию по трудовым спорам она добивается выплаты зарплаты за 3 месяца и отпускных за прошлый год.
“Новеньким я рассказывала, как обстоит дело, - сказала она. - За это на меня оформили выговор. Меня довели, и я написала заявление. Причину для выговора придумали - как будто я встала с рабочего места на пять минут раньше. Но весь коллектив вставал и уходил в одно время со мной. Вообще, внутренняя атмосфера сейчас очень сложная. Люди друг на друга стучат. Сейчас он тебе улыбается, а через пять минут летит к директору”.
Почему люди продолжают работать?
Рассказывать о проблемах на работе готовы далеко не все. Например, один из бывших сотрудников отказался общаться, чтобы не навредить своей девушке, которая продолжает работать, несмотря на задержки зарплаты.
По словам Михаила Паншина, на предприятиях Мирослава Пеньковского есть костяк коллектива - те, кто работает уже около 20 лет. Им зарплату платят более регулярно, а некоторые из них уже на пенсии и готовы терпеть задержки. Кроме того, некоторые работники пристроили на проблемные предприятия своих родственников и не протестуют, боясь навредить им.
“Есть люди, которые продолжают работать и надеяться, что им все-таки выплатят деньги, - добавляет Михаил. - Они не хотят, чтобы их проблемы озвучивали, чтобы где-то звучали их имя и фамилия. Я знаю человека, которому должны более 16 тысяч евро”.
“Людям обещали, что вот-вот будет какой-то грандиозный заказ, и мы будем “в шоколаде”, - рассказала Наталья.
“То же самое говорилось еще когда я работал, четыре года назад - вот сейчас придет большой-большой заказ, и всё будет хорошо”, - сказал Михаил.
Кроме того, при всех проблемах, многое на Micro-Fix и MP & Partners Engineering сотрудникам нравится. Договоры запрещают работникам разглашать уровень зарплаты, но по информации из нескольких источников, зарплаты на предприятиях Мирослава Пеньковского заметно выше обычных для соответствующих должностей в Нарве. И хотя выплаты задерживают, сотрудники понимают, что найти другую работу с таким же окладом в Нарве им будет очень сложно.
“Там удобный график работы, - рассказала Наталья Саранчёва. - Например, я поступила туда именно из-за графика. У меня двое маленьких детей. Я после работы успевала забрать их из садика”.
Инга Силлат отработала на Micro-Fix меньше других собеседников - всего полгода. Она уволилась 25 мая и до сих пор ждет зарплату почти за два месяца.
“Меня тоже устроил график и местоположение - завод рядом с домом, садик тоже рядом, - рассказала она. - Работали до полчетвертого, это было удобно - успеваешь после работы сделать свои дела, успеть куда-то - ведь в основном учреждения работают до пяти.
Сначала я работала на ОТК, а потом, после обучения меня перевели на должность метролога. Очень интересная была работа, мне очень нравилась! Но потом начались задержки зарплаты - это было для меня критично. У меня ипотечный кредит, и это по мне ударило очень сильно. Я до сих пор “разгребаю” проблемы, мне в это время тяжело пришлось.
В общем, было очень интересно, и я не жалею, что туда попала. Я многому научилась. Но, к сожалению, пришлось уйти”.
Как жить без денег?
На что вообще живут люди, которые месяцами не получают зарплату?
“У работниц, в основном, есть мужчины, - сказала Татьяна. - Муж где-то работает, а жена… получила себе на заколочки и слава Богу. А куда еще идти?”
“Многие вынуждены оформлять себе больничный, - добавляет Наталья. - Если не платят зарплату месяц-два, у людей нет денег. И они идут на больничный, чтобы получить хоть что-то от Больничной кассы. Например, квартплату оплатить”.
“Да просто кушать надо, - добавляет Татьяна. - Я мать-одиночка, у меня нет мужа. Для меня это важно”.
На просьбу прокомментировать ситуацию на его предприятиях в Нарве Мирослав Пеньковски сказал, что в ближайшие дни у него не будет времени, чтобы поговорить с журналистом даже по телефону, поскольку он занят каждый день допоздна.
Если бы не долги
Если зубные импланты и медицинские инструменты, выпускаемые на предприятиях Мирослава Пеньковского - стандартные, то искусственные суставы, части костей и другая продукция выпускается в единственном экземпляре.
“Плечевой сустав делается под конкретного человека”, - рассказал Михаил.
Из титана здесь делают даже части черепов для людей, пострадавших в тяжелых авариях.
“Эти изделия именные, - сказала Инга. - Приходит 3D-модель черепа какого-то человека, и по ней всё делается индивидуально. Это очень тонкая работа”.
В 2014 году городские власти наградили Мирослава Пеньковского за вклад в имидж города. Пан Пеньковски много лет является главным спонсором проводящегося в Нарве международного Шопеновского конкурса юных пианистов.
В том же 2014 году предприятие MP & Partners Engineering получило уже республиканский титул "Лучший инноватор года". Предприятие посещал предыдущий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
Бывшие сотрудники в обиде, что на фоне таких успехов отношение к работникам оказалось таким плохим.
“Не держат даже людей, которые работают много лет, которые уже реально специалисты, - посетовала Инга. - Недавно парень ушел, который отработал 12 лет. Понятно, что он идеально знал весь процесс. Раньше хоть через одного удерживали, а теперь совсем нет…”