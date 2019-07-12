Убыточное предприятие Ээрика-Нийлеса Кросса уже два года не представляет отчеты

Управляющее мызой Кыуэ убыточное предприятие члена Рийгикогу и реформиста Ээрика-Нийлеса Кросса уже два года не представляет отчеты за хозяйственный год, пишет ERR.
Последний раз предприятие Kõue mõis OÜ представляло отчет за 2016 год, в нем было указано, что оборот компании составил 440 500 евро, убыток – 251 531 евро. Сейчас у предприятия налоговый долг перед государством в размере 147 069 евро, из которых на 138 221 евро составлена рассрочка.
История с долгами предприятия длится уже годы. Так как речь идет о предприятии, связанным с Trustcorp OÜ, то из отчета деятельности второй фирмы сделует, что доход Kõue mõis OÜ в прошлом году составил 413 784 евро. Сумма убытков в отчете не прослеживается.
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