Убыточное предприятие Ээрика-Нийлеса Кросса уже два года не представляет отчеты

Последний раз предприятие Kõue mõis OÜ представляло отчет за 2016 год, в нем было указано, что оборот компании составил 440 500 евро, убыток – 251 531 евро. Сейчас у предприятия налоговый долг перед государством в размере 147 069 евро, из которых на 138 221 евро составлена рассрочка.