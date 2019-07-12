Галерея: озорная дизайнерская квартира в центре Таллинна

В квартале Татари-Сюда соседствуют старинные деревянные дома, каменные здания начала века и недавно возведенные по интересным проектам постройки. Вот и в этой квартире идет непрерывный диалог старого и нового, причем классика и современность не спорят, а дополняют друг друга, как мужчина и женщина, много лет прожившие под одной крышей и хорошо знающие привычки друг друга, а также достоинства и недостатки.

Работа, проделанная дизайнером-декоратором в этой квартире, впечатляет настолько, насколько же она незаметна, а это - высший балл за результат.

В квартиру ведет красиво изогнутая лестница из бутового камня с отполированными деревянными перилами. Планировка квартиры очень оригинальна: тут есть потайные уголки, диагональные несущие стены и широкие подоконники.

Площадь квартиры 85 м²: три комнаты, ванная, туалет и кладовая, являющаяся по совместительству прачечной. В закрытом дворе - парковочное место для одной машины.

В квартире много предметов декора, в частности - классическая круглая полка для книг от известного промышленного дизайнера Рона Арада. Итальянская кухонная мебель, как и диван в гостиной, обеденный стол и люстра заказаны в фирме Inspira.